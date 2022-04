Ondanks regenweer toch veel kermisgangers op prikkelarme dag: “Stond met stip in onze agenda”

De Paasfoor heeft ook dit jaar weer een prikkelarme dag gehouden. Op maandag 25 april werd de volumeknop bijna dichtgedraaid, en ook felle lichteffecten werden geweerd. Zo wilde Kortrijk mensen met een sensitieve handicap of migraine ook de kans geven om naar de foor te komen.

Het is en blijft een onwezenlijk gevoel: tussen de verschillende kramen lopen in een bijna angstaanjagende stilte. Geen sprake van “Allez Roulez” of “Maak je klaar voor de start”, en ook die eindeloze lichtshow blijft achterwege. De oorzaak: de prikkelarme dag, die sinds 2017 georganiseerd wordt. Deze kwam er speciaal voor kermisliefhebbers met een sensitieve handicap of migraine.

“In 2017 contacteerden verschillende ouders van kinderen met een sensitieve handicap ons met de melding dat zij de paasfoor niet konden bezoeken”, licht schepen van Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit) het initiatief toe.

“Kinderen die erg gevoelig reageren op luide muziek of knipperende lichten konden op die manier niet naar de kermis komen. Ook mensen die te kampen hebben met migraine of epilepsie werden op die manier uitgesloten. Het werd de start voor het organiseren van een prikkelarme namiddag op de foor, waar het geluid maximaal 60dB mag bedragen en er ook wordt gevraagd lichtspektakels te gaan beperken. Vanuit de foorkramers zelf werd hierop positief gereageerd en het is sindsdien een traditionele gebeurtenis geworden.”

Zorginstellingen

Dit jaar schreven 126 kinderen zich voor de prikkelarme dag in bij stad Kortrijk. © CL

Waar het event er eerst kwam op vraag van de ouders, worden de verschillende zorginstellingen uit de regio nu ook bij het gebeuren betrokken. “Organisaties die zich ontfermen over kinderen met een autismespectrumstoornis of een verstandelijke handicap omarmden al snel het initiatief”, klink het. “Dit jaar schreven 126 kinderen zich op die manier in en via de stad, zo kregen ze een korting van 2 euro voor een attractie naar keuze.”

“Deze dag zou onmogelijk zijn zonder de steun van de forains, die zich helemaal in het verhaal kunnen vinden” Wouter Allijns (Schepen van Foren en Markten – Team Burgemeester)

Schepen van Foren en Markten Wouter Allijns (Team Burgemeester) benadrukt nog eens dat de kermis er is voor iedereen. “Ook ouderen uit de woonzorgcentra kunnen zo van een ontspannende namiddag genieten. We moeten ook als stad benadrukken dat dit onmogelijk zou zijn zonder de steun van de forains, die zich helemaal in het verhaal kunnen vinden.”

Rust domineert

Enkele bewoners van Mariënstede tekenden alvast present voor deze bijzondere namiddag en lieten zich volop gaan bij het eendjes vissen.

“Voor wie te maken krijgt met autisme zijn die vele prikkels veelal nefast”, horen we van Oscar Vaubant. Hij is één van de begeleiders die mee de kermiskramen gaat veroveren. “Wanneer we de kermis bezoeken en we plots te maken krijgen met een kort maar krachtig geluid, dan is dat vaak teveel voor onze bewoners. Ook is de grote drukte iets wat we absoluut moeten vermijden. Dergelijke namiddagen bieden dus het beste van beide werelden waar vooral de rust domineert.”

Voor de mensen van Groep Ubuntu mocht het dan weer wat sensationeler want zij schoven aan voor de XXL attractie op de Grote Markt.

“Wanneer onze bewoners teveel worden geprikkeld kunnen ze absoluut niet genieten van de paasfoor”, lacht Melissa Cailliau. “Dankzij een prikkelarme namiddag kunnen zij nu ook de kramen afschuimen en dat hoef je hen geen twee keer te zeggen. Deze namiddag stond al lang aangeduid op de kalender en we hebben binnen onze organisatie ook meer begeleiders voorzien. Op die manier kan iedereen het plezier gaan opzoeken.”