Ondanks regen veel blije gezichten op Nostalgie Beach Festival in Nieuwpoort

Het Nostalgie Beach Festival in Nieuwpoort mag opnieuw terugblikken op een mooie editie. Vrijdag startte het festival met een zonovergoten avondprogramma. Zo’n 7.500 festivalgangers genoten er van optredens van onder andere Suzan & Freek, Arsenal, Zara Larsson en Texas. Zaterdag zakten 9.000 bezoekers af naar de kust en trotseerden ze het regenweer voor Levellers, Stijn Meuris, Billy Ocean en Mika! Ondanks de regen was het een goede editie, waar de bezoekers met veel plezier op zullen terugblikken!

Vanuit heel België kwamen festivalgangers dit weekend afgezakt naar Nieuwpoort voor het Nostalgie Beach Festival. Zo ook deze vriendengroep uit Wingene. Katrien Drappier, Reinhard Dauwe, Andy van Petegem en Lieve Buysse waren zowel op vrijdag en zaterdag aanwezig. “Voor onze favoriete artiesten Billy Ocean, Mika en Texas rijden we graag op en af. We zijn er al voor het vijfde jaar op rij bij, want dit blijft toch een fantastische sfeer.”

Julie Catteeuw, Feline Vermote en Nicolas Vermote op Nostalgie Beach Festival. © IV

Ook gemeenteraadslid Nicolas Vermote van Nieuwpoort was er bij op het festival. “Ik ben een groot muziekliefhebber en daarom ben ik hier samen met mijn vrouw Julie Catteeuw en mijn zoon Feline Vermote. Dit weekend wil ik graag Billy Ocean zien. De Levellers wil ook niet missen, want ik heb ze al heel vaak gezien en Mika is gewoon een topper, die je moet gezien hebben. De sfeer zit zeer goed, alleen jammer van het weer natuurlijk.”

Sandra Dierckx, Yoni Aernouts, Chantal Byn en Evy Verbeke op Nostalgie Beach Festival. © IV

Het Nostalgie Beach Festival is voor sommige mensen meer dan gewoon muziek en optredens. Sandra Dierckx en Yoni Aernouts met hun vakantiewoning in Bredene leerde hier Chantal Byn en Evy Verbeke uit Oostende kennen. “We hebben elkaar gevonden dankzij onze gemeenschappelijke muzikale interesses, namelijk Zara Larsson, Suzan & Freek, Cleymans & Van Geel en zoveel meer.

Melissa Knop, Glenn Vandevijver, Brecht van Hollebeke, Kathy van Hulleghem, Jaak Vandevelde en Joke Dewaele op Nostalgie Beach Festival. © IV

Ook Melissa Knop, Glenn Vandevijver, Brecht van Hollebeke, Kathy van Hulleghem, Jaak Vandevelde en Joke Dewaele zijn trouwe bezoekers van het festival. De groep Bruggelingen komen hier al vijf jaar en dan kan de regen hen nu ook zeker niet deren!

(GV & CJ)