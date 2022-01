Ondanks derde uitstel jubileumstoet zorgen carnavalisten voor leven in de brouwerij met eigen bier en veilig vertier

De Heksenstoet in Beselare is voor de tweede keer uitgesteld en nu volgt de Poperingse stoet van het 55ste Keikoppencarnaval. De feestelijke jubileumeditie wordt zo voor de derde keer in drie jaar uitgesteld door corona. Maar de carnavalisten zijn echte keikoppen en zorgen voor leven in de brouwerij met een eigen bier en veilig vertier.

“De Poperingse carnavalisten zijn al jaar en dag gekend voor hun jaarlijkse stoet met vijftig groepen uit binnen- en buitenland voor meer dan 20.000 bezoekers, in normale omstandigheden toch”, zegt Lieven Ryckbosch, voorzitter van de vzw Keikoppencarnaval in Poperinge.

Toch wat sfeer

“In 2020 moesten we in de laatste week voor de stoet ons carnavalsweekend afblazen door corona. Dat was een regelrechte ramp, want we hadden alles al tot in de puntjes voorbereid. Vorig jaar hadden we hetzelfde voor en dit jaar wilden we alles uit de kast halen voor het weekend van 27 maart. Jammer, maar helaas. Door corona, want we hebben geen glazen bol.”

Om toch voor wat carnavalssfeer te zorgen in de Poperingse binnenstad, wordt nu nagedacht over een afgeslankt weekend met veilige activiteiten. “We moeten iets doen rond de jaarlijkse carnavalkermis op de markt. Een maskerade is wellicht mogelijk, maar dansen niet… iedereen zal zich nog steeds moeten houden aan de geldende coronamaatregelen van het moment. Met enkele randactiviteiten zorgen we toch voor wat leven in de brouwerij”, aldus Lieven.

Eigen bier

Intussen wordt kas gespijsd met de verkoop van een eigen bier. “Met de Poperingse brouwerij De Plukker brouwden we een donkerblond biologisch bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 5,5 procent, speciaal voor ons jubileum. Het bier heet Kekgoai. Dat is Poperings voor leutemaker, losbol, iemand die plezier kan maken.”

“Het is een goede doordrinker met een lichtzoete afdronk, die lang uitvloeit en je krijgt een kruidige toets in de neus tijdens het proeven. Je hebt er geen kater van. Geloof me, we hebben al uitvoerig geproefd. Het bier is te verkrijgen via leden van onze vereniging. Om de kas te spijzen en toch te genieten in onze hoofdstad van het goede leven.”

(TP)