‘On The Way’, nieuw inloophuis voor vluchtelingen in Menen, organiseert opendeurdag op 9 november

Sinds februari 2024 kunnen vluchtelingen in de regio Menen-Kortrijk terecht in een nieuw inloophuis, gevestigd in het parochiaal centrum aan de Ieperstraat 73 in Menen. Dit initiatief, genaamd ‘On The Way’, werd opgezet door Sem Vermeersch en Esther De Craemer in samenwerking met een groep vrijwilligers.

On The Way is ontstaan vanuit een sterke drijfveer om iets te betekenen voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Vermeersch en De Craemer, samen met vrijwilligers uit de Evangelische Kerk Kortrijk en andere lokale kerken, hebben hun krachten gebundeld onder de koepel van Gave Veste vzw. Hun activiteiten, die specifiek gericht zijn op vluchtelingen, zijn gratis en bedoeld om hen te ondersteunen op verschillende vlakken.

Op vrijdagavonden werd er tot nu toe een gezellige ontmoetingsplek georganiseerd in het café-gedeelte van het parochiaal centrum, waar vluchtelingen kunnen genieten van een kop koffie of thee, gezelschapsspelletjes kunnen spelen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast is er ruimte voor diepere gesprekken over geloof en wordt er een film vertoond over het leven van Jezus. De vrijwilligers bieden daarnaast ook praktische hulp, zoals het zoeken naar werk en huisvesting, en geven Nederlandse les op woensdagnamiddagen.

Open deur

Vanaf donderdag 7 november verhuist het project naar een grotere zaal achteraan in het parochiaal centrum, waar het team de activiteiten nog beter kan inrichten. Deze nieuwe locatie biedt hen de ruimte om het volledige programma door de week heen aan te bieden, zonder telkens opnieuw op te hoeven bouwen. De wekelijkse activiteit zal voortaan op donderdagavond plaatsvinden.

Op zaterdag 9 november organiseert On The Way een open dag voor alle geïnteresseerden. Tussen 14 en 17 uur 30 zijn vrienden, familie en sympathisanten welkom om de ruimte te bezichtigen en meer te leren over de impact van dit initiatief. De ingang van de nieuwe locatie bevindt zich in de Kunstenstraat, ter hoogte van nummer 2.

Hart voor de medemens

Sem Vermeersch verwoordt de kern van het project als volgt: “God is nog steeds met mensen begaan! Dat kun je bijvoorbeeld zien door een aantal vrijwilligers uit de kerken in Menen en omstreken. Zij zetten zich in voor de mensen in deze regio die hun land hebben moeten ontvluchten. Ze bieden hen een luisterend oor, steun en de hoop dat God zorgt voor iedereen die Hem zoekt.”