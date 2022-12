OMD keert na twee jaar terug naar Oostende en sluit W-Festival 2023 af

Op 27 augustus sluit OMD W-Festival af, het driedaags festival in Oostende.

“De line-up voor onze vrijdag en zaterdag is reeds voor een groot deel gekend”, weet de organisatie. “Enkel op zondag ontbraken er nog behoorlijk wat namen en daar brengen we nu verandering in. OMD zal W-festival 2023 afsluiten met een show zoals we van hen gewoon zijn. Wie erbij was in 2021 zal dit zonder meer beamen. Kippenvelmomenten van start tot finish! En wie weet verrassen de heren ons met de eerste nummers van hun lang aangekondigde nieuwe LP. Fingers crossed!”

Eerder werden al onder meer The Human League, Village People en Genesis aangekondigd. W-Festival gaat door op 25, 26 en 27 augustus 2023.

Early birdtickets zijn hier te koop.