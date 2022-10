Olivier Tombeur is de nieuwe voorzitter van Rollie’s Rollofeesten

Na tien jaar voorzitterschap geeft Mickel Schepens de fakkel door aan Olivier Tombeur (34). Mickel Schepens is sinds 2008 lid van het bestuur en werd in 2013 voorzitter. “Ik wil met het bestuur de beleving naar een hoger niveau tillen. Het is de bedoeling om de bezoekers van de feesten een aangename tijd te bezorgen met een topprogramma”, zegt Olivier.

Olivier Tombeur zetelt al vier jaar in het bestuur. “Mickel had al te kennen gegeven dat hij de fakkel wou doorgeven en dacht er al een tijd over of ik deze functie zou opnemen. Uiteindelijk heb ik het gevraagd en het voltallig bestuur gaf mij het vertrouwen”, vertelt kersvers voorzitter Olivier Tombeur. Uittredend voorzitter, Mickel, blijft nog een jaar in het bestuur om Olivier te begeleiden naar de 46e editie van de Rollie’s Rollofeesten.

Olivier groeide op in Ieper en woont sinds 2013 in Rollegem. Al van in zijn jeugdjaren is Olivier actief geëngageerd bij organisaties en verenigingen. Hij werkt als personeel- en marketingverantwoordelijke bij Coulembier in Kuurne. Daarvoor was hij werkzaam voor de Walt Disney Company in Brussel.