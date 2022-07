Oldtimers en rock ’n roll in Wingene

Op zondag 31 juli staat de zesde editie van Rock Petrol op het programma. Voor de tweede keer vindt het rock- en oldtimerevent plaats aan De Verrekijker. “Dit jaar binnen én buiten, mét een topgroep en ook ons eerste eigen biertje.”

Kevin Truyaert, Bernd Van Pamel, Tom Allaert en Eddy Truyaert zijn de vier drijvende krachten achter Rock Petrol, intussen aan de zesde editie toe. “Vorig jaar moesten we noodgedwongen een light-versie organiseren, met de maatregelen die toen van kracht waren, en was het volledige evenement buiten. Dit jaar keren we terug naar onze oude formule: oldtimers buiten en rockoptredens binnen”, licht Kevin toe.

Ondanks die mini-editie van vorig jaar, vonden de mensen toch de weg naar De Verrekijker, de nieuwe locatie van Rock Petrol. “We mochten toch zo’n 450 mensen verwelkomen, ondanks twee regenbuien, coronamaatregelen en een nieuwe locatie”, vertelt Eddy. “Dat was boven de verwachting.”

Ook oldtimermotoren

Elk jaar groeit Rock Petrol een beetje meer. “Dit jaar zal het publiek niet enkel binnen naar muziek kunnen luisteren, maar ook buiten staat er een band die gedurende de namiddag drie keer zal optreden. Als er binnen even geen muziek is, zal die dus buiten wel te vinden zijn met The Shagadeers. Zij brengen oldschool rock ‘n roll, rockabilly en swing”; aldus Bernd.

“Bij mooi weer verwachten we buiten ook een honderdtal oldtimers. Ook oldtimers moto’s zijn trouwens meer dan welkom. Wie met zijn oldtimer wil komen, hoeft trouwens niet op voorhand in te schrijven. Deelname is gratis en er ligt een attentie op hen te wachten. De kinderen kunnen zich buiten uitleven op het springkasteel en er zal ook grime zijn.”

Binnen in zaal De Verrekijker kunnen rockers dan weer hun hart ophalen, met optredens van White Heat, Sin Savage, Hunter en The Day Off. Headliner dit jaar is Tygers Of Pan Tang. “We zijn ongelooflijk blij dat we hen mogen verwelkomen. Het gaat trouwens niet om een coverband, maar om de échte groep”, geeft Kevin mee. “We wilden deze topgroep om onze vijfde editie te vieren en zijn héél tevreden dat ze twee jaar later nog steeds naar ons landje willen afzakken voor Rock Petrol.”

Biertje Petrol

“We kunnen moeilijk inschatten hoeveel mensen er dit jaar zullen komen, maar we weten nu al dat er buitenlandse fans van Tygers Of Pan Tang naar hier zullen volgen. Op Facebook zien we ook veel mooie reacties op hun optreden verschijnen”, weet Tom. “Een gratis optreden van zo’n grote band is natuurlijk ook mooi meegenomen.”

Diezelfde zondag 31 juli wordt ook de Petrol op het publiek afgevuurd, het eerste eigen biertje van Rock Petrol. “Een blond biertje van 7,2 graden, met zware gisting en gist op de fles”, legt Kevin uit. “Tijdens Rock Petrol zal je het bier voor het eerst kunnen proeven, daarna kan je het bij ons bestellen.”

(LD)