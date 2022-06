Oldtimers en beertjes veroveren centrum van Otegem

Zondag is er in het centrum van Otegem opnieuw het oldtimertreffen. De laatste keer werden 240 bolides verwelkomd. Voor de tiende editie zondag wil de organisatie dat aantal zeker overtreffen. In de vooravond is er ook een berenworp voor de kinderen.

“Vroeger was het hier behoorlijk stil met de ommegangsfeesten in Otegem. Om deze nieuw leven in te blazen nam het ACW van Otegem het initiatief een berenworp te organiseren”, steekt voorzitter Dieter Van Herpe van wal.

Spierziekte Vlaanderen

12 jaar geleden kwam Dieter ook in het bestuur en stelde hij voor om een kleine oldtimermeeting te organiseren. “We hadden al meteen succes en mochten 75 oldtimers op het kerkplein verwelkomen. Twee jaar later organiseerden we ook een rit en het aantal deelnemers ging meteen in stijgende lijn. Bij onze jongste editie konden we afsluiten met 240 oldtimers en een veelvoud aan bezoekers.”

Omdat de vorige voorzitter, André Van Herpe, getroffen werd door kanker, besloot het bestuur de winst te schenken aan Kom op tegen Kanker. Ondertussen schenken ze om de twee jaar de opbrengst aan een goed doel. Dit jaar is dit de vrijwilligersorganisatie Spierziekte Vlaanderen.

Rondrit en berenworp

Vanaf 10 uur worden de bolides opgesteld in de omgeving van het Zomerdorp in het centrum van Otegem. Iedereen kan er zijn oldtimer gratis tonen. Er is ook een individuele rondrit van 50 km langs landelijke wegen. Om hieraan deel te nemen betaal je 8 euro. Om 18 uur is er nog een berenworp voor iedereen tot 12 jaar. (GJZ)