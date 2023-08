Oldtimer Kastelentocht met in de namiddag halte op de Markt

Op dinsdag 15 augustus, Hemelvaartsdag, heeft de 41ste Oldtimer Kastelentocht plaats. De start en aankomst zijn traditioneel aan zaal De Mast in de Industrielaan voorzien. Een grote groep auto’s van vóór de Tweede Wereldoorlog rijdt in de loop van de dag langs een 15-tal kasteeldomeinen uit de regio.

André Riemaecker

Het loont ontegensprekelijk de moeite om het rijdende automuseum te bewonderen. Dat kan vóór en bij de start om 9.30 uur, tijdens de langdurige middagstop tussen 11.30 en 14 uur aan Salons Denotter in Zedelgem en omstreeks 16 uur op de vernieuwde Torhoutse Markt.

De organisatie gebeurt door de Torhoutse Oldtimer Club André Riemaecker (Tocar), met Geert Jaques als voorzitter en zijn vrouw Karin Myny als secretaris-penningmeester. Samen met Peter Maeckelbergh vormen zij het bestuur van Tocar. Voor de Kastelentocht werken ze nauw samen met het stadsbestuur. Ooit was André Riemaecker de drijvende kracht van de Torhoutse Oldtimerclub, vandaar de naam van de vereniging. Helaas is hij een halfjaar geleden gestorven.

Aangepaste kleding

De voormiddagrit van de Kastelentocht start zoals gezegd om 9.30 uur in de Industrielaan. Tussen de middag worden het aperitief en de lunch genomen in Salons Denotter, waarna de namiddagrit ingezet wordt. Omstreeks 16 uur heeft de stop op de Torhoutse Markt plaats (tot 17 uur) en om 17.30 uur is in De Mast de prijsuitreiking voorzien.

“We motiveren de chauffeurs en passagiers om aangepaste kleding aan te trekken volgens de periode waaruit hun oldtimer dateert”, zegt voorzitter Geert Jaques. “Velen doen dat effectief, wat het evenement een meerwaarde geeft. Er zijn prijzen te winnen voor de mooiste kostumering.”

“Heel wat oldtimerbezitters kennen elkaar en dus is onze Kastelentocht een heuse vriendendag”, vult Karin Myny aan. “We zorgen voor gezelligheid en verwennen iedereen met een ontbijt, een verzorgd middagmaal en een afsluitende receptie met hapjes.” (JS)