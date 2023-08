Okra viert oogstfeest met ruim 100 sympathisanten

In zaal De Schelpe kwam Okra Jabbeke bijeen voor het jaarlijkse oogstfeest. De 80- en 90-jarigen werden in de bloemetjes gezet en er werd al uitgekeken naar het volgende werkjaar Bij de wandelvoetballers van Okra is er met Georges Demeulenaere een 80-jarige sportieveling aan de bal.

Het oogstfeest in zaal De Schelpe lokte 110 mensen. “Okra doet dit al sinds de opstart van de vereniging. Drie feesten zijn de kapstokken van elk werkjaar”, zegt Roland Verleye. “Dit oogstfeest in augustus, een kerstfeest en een nieuwjaarsdrink. Okra Jabbeke is de planning voor het volgend werkjaar nog aan het opmaken onder impuls van het kernteam. In de zomer is het immers vooral inzetten op de wekelijkse fietstochten. Deze gaan elke donderdagnamiddag door, met start aan het SPC in Varsenare om 13.45 uur.” Tijdens het oogstfeest werd ook de aandacht gevestigd op de wandelvoetbalclub. Met Georges Demeulenaere is er iemand van 80 jaar die nog meevoetbalt! “Het wandelvoetbal is een erg toegankelijke vorm van sport. Het is verboden om te wandelen en ook elke vorm van fysieke contacten, zoals je in voetbal ‘gewoon’ bent, is uitgesloten. Ook dames doen mee met ons wandelvoetbal.” (PA)

Wie meer info wil over de activiteiten van Okra, kan terecht bij voorzitter Norbert Brabant via norbert.brabant@telenet.be.