Okra de Tassche Ardooie in feeststemming

Op de Tassche was er feest. Op hun jaarvergadering brachten de leden van Okra hulde aan de leden die hun huwelijksverjaardag vierden of die 80 of 90 jaar op de teller hebben staan. Een attent bestuur mocht volgende leden in de kijker zetten. Frans Vercruysse en Maria Vanneste zijn een diamanten echtpaar. Dit mag eveneens gezegd worden over Hilaire Dejonckheere en Mariette Plancke.

De 90-jarigen zijn Louis Goethals, Hilda Desmet en Maurits Dewaegenaere. Felicitaties waren er voor de tachtigers en dat zijn Thirise Demasure, Christine Foret, Godfried Vandendriessche, Georgette Defour en Lucretia Werbrouck. (foto JM)