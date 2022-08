Oedelem maakt zich op voor feestweekend

Een week na de kermis van Sint-Joris vieren de inwoners van Oedelem feest. Naast de traditionele karaokeavond in café Crocodile is er ook een zomermarkt en het jaarlijkse vuurwerk op dinsdag.

In het voorbije voorjaar kon Katrien Wittevrongel zich voor het eerst terug uitleven als initiatiefneemster van een evenement. Na twee coronajaren organiseerde ze voor het eerst terug een karaokeavond en dat was meteen een succes. “We doen dat nu terug twee keer per jaar. Op zaterdagavond, tijdens het kermisweekend, kan je hier terug komen zingen”, vertelt de uitbaatster van café Crocodile. “Dat is een evenement waarvoor mensen verlof nemen of lang op voorhand een babysit voor zoeken, zo bekend is het. Keer op keer staat dat garant voor sfeer en ambiance.”

Een dag eerder, op vrijdagavond, is er een optreden in de tuin van het café. Op zondagmorgen is er vanaf ‘s morgens vroeg een zomermarkt. De traditionele rommelmarkt groeide de voorbije jaren uit tot een markt met heel wat extra’s. Zo vind je er nu ook een worstenkraam, een podium voor optredens, een cocktailbar… “We zoeken bovendien nog steeds extra kramen. Mensen die op de rommelmarkt willen staan of ambachtelijke lokale producten willen verkopen, zijn dus nog steeds van harte welkom.” Aanmelden als standhouder kan via crocodile1@telenet.be of via 0479 56 38 30.

Op maandag organiseert Wittevrongel samen met de foorkramers een ballenworp. In die ballen zit telkens een bon voor één van de attracties. Deze keer staat er onder meer een schietkraam, een attractie met botsauto’s, een lunapark en wellicht ook een viskraam. Daarnaast geniet je er zoals altijd ook van frietjes uit één van de eetkramen.

Op dinsdagavond kan je op de parking in Oedelem kijken naar het vuurwerk. De horeca plaatst er een gezamenlijke bar en een professionele firma zorgt voor een spectaculaire show. “Dat is jaarlijks een groot succes. Ik merk dat de kermis terug hip is. Mensen willen weer buitenkomen, met elkaar babbelen en beleven terug plezier. We kijken dus uit naar ons kermisweekend”, besluit de uitbaatster. (AVH)