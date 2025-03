Odessy organiseert eerste technofuif

Op zaterdag 15 maart vindt in zaal Fenix de fuif Odessy plaats. De nieuwe vereniging Odessy werd opgericht door Arend Forrest, Nathan Vandenbulcke en Miguel Rassalle, drie gepassioneerde liefhebbers van technomuziek. “Na vele jaren zelf naar technofeestjes te zijn geweest, wilden we onze passie naar onze thuisstad brengen.”

“Zelf moesten we altijd naar Gent of Antwerpen om goede raves te vinden, we willen nu ook harde techno naar Ieper brengen zoals Kompass Klub dat doet in Gent”, vertelt het trio. “We hopen dat de fuif met tijd hopelijk een standaardbegrip zal worden voor Ieper.”

Voorlopig organiseert Odessy één fuif per jaar. “Er is altijd ruimte voor uitbreiding”, zeggen de oprichters. “Aangezien we alles na onze werkuren doen, focussen we nu op één kwalitatieve fuif per jaar. Met extra middelen en meer mensen zouden we zeker verder kunnen groeien.”

Binnen het Odessyteam heeft elk lid zijn specifieke taken. Arend beheert de social media en logistiek. Met zijn kennis van marketing zorgt hij voor een sterke online aanwezigheid en een goed verloop achter de schermen. Daarnaast draait hij ook nog zelf als dj op de fuif. Nathan is de promoter en publieksman. Dankzij zijn ervaring met social media, opleiding als LO-leerkracht en zijn job als opvoeder staat hij dicht bij de jongeren en weet hij precies hoe hij mensen moet enthousiasmeren en de events kan promoten. Miguel is de bouwer en techneut van het team. Met zijn achtergrond in houtbewerking creëerde hij vorig jaar een indrukwekkende stage van hout en metaal. Hij is verantwoordelijk voor alle praktische en technische aspecten zoals de klank en lichtshow. (MDN)

Fuif Odessy vindt plaats op zaterdag 15 maart in zaal Fenix vanaf 21 uur. Meer info op het Facebookevenement Odessy Boiler Room Edition.