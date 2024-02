OC Marke trapt jubileumjaar af met klank- en lichtspektakel ‘LICHTding’

OC Marke bestaat dit jaar 50 jaar. Voor het gouden jubileum hebben de OC-raad en de stad een feestelijk jaarprogramma samengesteld. De aftrap werd op 3 februari gegeven met LICHTding, een betoverende reis langs licht en geluid in het park rond het ontmoetingscentrum. Vele honderden toeschouwers tekenden present.

Geen traditionele nieuwjaarsreceptie in OC Marke dit jaar, maar wel LICHTding, een fascinerende wereld van licht. Het licht- en geluidspektakel toonde een harmonieuze mix van kunst en sfeer. “Het is echt mooi en ook een belevenis voor de kinderen Renée, Felix en Gaston. Ze kijken hun ogen uit in bewondering voor al die mooie taferelen”, zegt mama Alien.

Markse kunstenaars en creatievelingen werkten met LICHTding een droomwereld uit die je fantasie prikkelde met centraal een vuurtoren, het thema van een feestelijk programma 50 jaar OC Marke. Onder andere journalist Tim Verheyden komt op 19 maart, illusionist Gili op 23 maart en Guido Belcanto en blueslegende Roland op 28 maart. Er is ook speciale aandacht voor vrouwen zoals tijdens de tentoonstelling ‘Draw for Change’ van 19 februari tot en met 25 maart of tijdens ‘sofa-bespreken’ op 7 maart of tijdens een boeiende vrouwen-wandeling op 10 maart.

Vuurtoren

Centraal in de beleving rond het jubileumjaar: de vuurtoren. Een vuurtoren staat voor een baken, herkenningspunt, geeft een positie en richting aan en nog zoveel meer. In films wordt de vuurtoren een ontmoetingsplaats, een plaats delict of een liefdesnestje. Op 24 mei is er de familietheatervoorstelling ‘Vuur/Toren’. Enkele kunstenaars werden aangesproken om her en der in Marke een heuse vuurtoren te bouwen. Maar iedereen kan een vuurtoren ontwerpen en/of bouwen: dat kan een maquette zijn, maar ook een tekening of schilderij.

Je kan jouw vuurtoren helemaal zelf maken, maar in het OC kan je ook een gratis en eenvoudig bouwpakket afhalen. Let wel, de voorraad is beperkt. De vuurtorens worden tijdens het weekend van 24 en 25 mei getoond tijdens een tentoonstelling in en rond OC Marke.

Daarnaast organiseert OC Marke ook een fotowedstrijd. Het thema: de mooiste plekjes en/of de tofste momenten in Marke. Zowel enkelvoudige foto’s als reeksen en collages zijn toegelaten. Iedereen mag deelnemen. Er is een afzonderlijke selectie voor kinderen tot 12 jaar en jongeren tot 18 jaar. Er zijn mooie prijzen te winnen. Meer informatie en het volledige programma kan je terugvinden op de website.

Meer dan 2.000 activiteiten

OC Marke is na een halve eeuw nog steeds dé plek voor cultuur en ontmoeting en de uitvalbasis voor de vele verenigingen in Marke. “Het is qua oppervlakte na het Groeningeheem het grootste ontmoetingscentrum. Afgelopen jaar vonden er meer dan 2.000 activiteiten plaats, georganiseerd door meer dan 100 verenigingen en organisaties. Gaande van muziekconcerten tot theatervoorstelling, schoolvoorstelling, ledenfeesten, maar ook vergaderingen.”

“De OC-raad, die -dat wil ik toch benadrukken- dat allemaal vrijwillig doet, zal van dit jubileumjaar een spetterend jaar maken. Vol cultuur en ontmoeting, voor alle Markenaren”, zegt Wouter Allijns, schepen van OC’s en deelgemeenten.

“Zonder het te moeten, kan je mensen ontmoeten in het OC. De eerste 50 jaar bood het Ontmoetingscentrum tal van mogelijkheden en kansen voor artiesten en inwoners. De komende 50 jaar houden we nog meer voor mogelijk”, aldus Rik De Smet, coördinator OC-raad Marke.