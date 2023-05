OC De Vonke viert 30-jarig bestaan met lentereceptie

Het Heulse ontmoetingscentrum De Vonke mag dit jaar 30 kaarsen uitblazen. De OC-raad zet die verjaardag extra in de verf op hun traditiegetrouwe lentereceptie die zal plaatsvinden op zondag 7 mei. Door de jaren heen stampte het ontmoetingscentrum tal van evenementen en activiteiten uit de grond.

Toen Cultuurfunctionaris Kaat Lemahieu (61) in 1993 hoorde dat er eindelijk een ontmoetingscentrum zou komen in Heule, was ze meteen enthousiast. “Ik werkte toen nog op de technische dienst van stad Kortrijk. Maar vanaf dat ik hoorde dat ze nog iemand nodig hadden voor de administratie en dergelijke, heb ik meteen de sprong gewaagd”, vertelt Kaat. 30 jaar later regelt ze er nog steeds met plezier de praktische en financiële zaken. Dit doet ze samen met Suzy Boudrez, die assistent-medewerker is. Op Seppe Van Biervliet kunnen ze rekenen voor de techniek en Katia Dekimpe en Christine Devos zijn de onmisbare poetsvrouwen die het team versterken.

We zijn al een aantal keer een inspiratiebron geweest voor een andere organisatie. Dan weet je wel dat je goed bezig bent – Cultuurfunctionaris Kaat Lemahieu

Zondag organiseert de OC-Raad een Lentereceptie voor alle gebruikers van De Vonke dat in teken zal staan van het 30-jarig bestaan. De OC-Raad komt jaarlijks minstens vier keer samen om de programmatie van De Vonke te regelen. Binnen de OC-Raad is er een kern vrijwilligers die het voortouw neemt. Momenteel bestaat die kern uit Matias Vandenbossche, Marie Vanderaspoilden, Nic Cattebeke en Yvan Decaluwé. Zij proberen maandelijks eens samen te komen. “We werken goed samen in De Vonke en dat valt andere gemeentes en OC’s ook op. We zijn al een aantal keer een inspiratiebron geweest voor een andere organisatie. Dan weet je wel dat je goed bezig bent”, lacht Kaat.

Café Chantant

In de laatste drie decennia is het palmares van OC De Vonke sterk aangedikt. Zo organiseert het bestuur al sinds 1996 hun welbekende ‘Café chantants’. Dat zijn gratis concerten die meestal plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand. De intentie van ‘Café chantant’ is om Heulenaren in aanraking te brengen met muziek die ze nog niet kennen. Van wereldmuziek naar jong nieuw talent, ze komen allemaal aan de beurt in Café chantant. Samen met de jeugddienst en sportdienst van Kortrijk, organiseerde het team van De Vonke ook maar liefst tien edities van het jongerenfestival ‘Bonk’. Kinderen kunnen er jaarlijks ook theaterkampen volgen of samen met hun klas naar verschillende toneelvoorstellingen gaan kijken.

(Siel Vandorpe)