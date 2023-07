OC De Troubedour opent feestelijke zomer met Bissegem Klinkt!

OC De Troubadour verwelkomde alle inwoners van Bissegem op de receptie ‘Bissegem Klinkt!’. De receptie was de feestelijke aftrap van een goedgevuld zomerprogramma in en rond het ontmoetingscentrum. De komende weekends staat er de Bissegemnaren heel wat te wachten, van een openluchtcinema over Grasperitieven tot het festival ‘The Place To Be’.

Op vrijdag 14 juli begint De Troubadour in Bissegem aan de zomerplanning met een openluchtcinema. Bij zonsondergang om 22 uur zal het bekende drama ‘Close’ spelen van regisseur Lukas Dhont. De film over identiteit, liefde en kwetsbaarheid sleepte dit jaar een Oscarnominatie in de wacht en kon al veel kijkers naar cinemazalen lokken.

Een dag later, op zaterdag 15 juli, vindt het volgende evenement ‘Bissejam’ al plaats. Dan viert Bissegem samen met De Troubadour en JC Tranzit het tienjarig bestaan van de grote graffitimuur aan het ontmoetingscentum. Opnieuw zullen verschillende artiesten samenkomen om de muur van een nieuw graffitikunstwerk te voorzien. In de namiddag kunnen jongeren tussen twaalf en zestien jaar verschillende workshops volgen om zelf graffiti te leren spuiten.

Om het feestelijke weekend af te sluiten vindt op zondag 16 juli de eerste ‘Grasperitief’ plaats met Franse rock van ‘Les Sacs a Sacs’. De jeugd kan zich dan ook uitleven op de rommelmarkt die gefocust is op kinder- en jeugdspullen.

The Place To Be

In augustus is het aan jeugdhuis ‘De Plekke’ om Bissegem van sfeer te voorzien. Van vrijdag 11 tot zondag 13 augustus wordt het grasplein aan De Troubadour omgetoverd tot het festivalterrein van ‘The Place To Be’. Het gratis festival wordt georganiseerd door het afscheidnemend bestuur van het jeugdhuis. Bissegemse jongeren kunnen zich op vrijdagavond uitleven op de muziek van verschillende lokale DJ’s.

Zaterdag treden bands op in genres als gipsy, punkrock, blues en jazz en balkan. Op zondag wordt het festival afgesloten met aperitiefconcerten. De Franse chansongroep ‘Les Tripes’ maakt deel uit van de line-up.

Naar het einde van de vakantieperiode toe vindt een tweede ‘Grasperitief’ plaats. Tussen 11 uur en 14 uur maakt de stadsartiest ‘A Sombra da Bananeira’ de Bissegemnaren aan het dansen met een mix van Braziliaanse choro en Manouche. Het gratis concert biedt ook de mogelijkheid om een picknick mee te brengen naar het grasveld aan het ontmoetingscentrum. (Siel Vandorpe)