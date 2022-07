O Parleur nieuwe opener van Marktrock Poperinge

Op zaterdag 27 augustus zal O Parleur optreden op Marktrock in Poperinge in plaats van Liquid Therapy. Die laatste moesten onverwacht afzeggen.

“We hebben helaas spijtig nieuws te melden in verband met de openingsband op zaterdag. Liquid Therapy heeft wegens onvoorziene omstandigheden afgezegd. Maar we hebben meteen gezocht voor een alternatief en ook gevonden. Dus bij deze kondigen we de nieuwe eerste groep van zaterdag 27 augustus aan, O Parleur”, zegt ondervoorzitter Arne Vanhee.

Gedreven jongens

“We zijn vier gedreven jongens met bands als Bluelink, Zinger en Balthazar op ons palmares. Heel veel ambitie en passie duwde onze muziek heel snel vooruit maar toen kwam covid! We zijn dus achter de schermen beginnen schrijven aan een nieuw verhaal. Nieuwe nummers, nieuwe stijl en nieuwe sound.”

“Na drie jaar is het moment aangekomen om de buitenwereld onze muziek te laten horen. Bloed, zweet, tranen, PA-repetities en try-outs hebben ervoor gezorgd dat we klaar zijn voor het podium. Ons genre is natuurlijk heel moeilijk te beschrijven. “

“Sommige vertalen het als poprock, sommige zeggen dan progressieve rock, ook wat psychedelische rock kwamen we te horen… Wij omschrijven het als en niet bestaand genre zoals pretentieloze arrogante rock”, zo omschrijft de groep zichzelf.

De band, met thuisbasis in Wervik, bestaat uit Gwen Temperman (gitaar, zang), Steve Weemaels (gitaar), Joachim Quartier (bas, keys) en Tars Valcke (drums).