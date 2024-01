“Nu heb ik een warme choco nodig”: ruim 4.000 deelnemers trotseren koude zeewater tijdens Oostendse Nieuwjaarsduik

Gewoon in badpak of piekfijn uitgedost als ware het al carnaval: je moet er alleszins een flinke portie lef voor hebben. Zaterdagmiddag doken ruim vierduizend – een stijging van duizend deelnemers ten opzichte van vorig jaar – ijsberen het koude zeewater in Oostende in. “Het koude water zal ons worst wezen”, zegt Sofie van de Zwammadammen.

Met een voorspelde dagtemperatuur van 6 graden was het eigenlijk behoorlijk warm voor een zogenaamde ijsberenduik. Dat verklaart misschien de grote opkomst. Volgens burgemeester van Oostende, Bart Tommelein (Open VLD) gaat het om meer dan vierduizend deelnemers. Vorig jaar waren dat er nog zo’n duizend minder. “Het is een geweldig evenement waarbij mensen zich heel blij voelen”, vertelt de burgemeester. “Dat verklaart de groeiende populariteit.”

Geen moment getwijfeld

Even leek het erop dat het evenement niet zou kunnen doorgaan. Bredene verplaatste het evenement naar 20 januari uit veiligheidsoverwegingen. Oostende deed dat niet. “Ik heb er geen moment aan getwijfeld dat de Nieuwjaarsduik zou kunnen doorgaan. Er staat een noordenwind, maar dat valt allemaal best mee. Daarom gaven we zaterdagmorgen groen licht. Of ik zelf het water niet induik? Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid, dus ik moet zorgen dat alles goed verloopt”, aldus de burgemeester met een knipoog.

Zwammadammen

De deelnemers spaarden kosten noch moeite om zich piekfijn uit te dossen. De Zwammadammen bijvoorbeeld. Die trokken voor de gelegenheid als hotdogs naar het strand. “Eigenlijk is dit voor ons een koud kunstje, want het water is behoorlijk warm voor ons”, vertelt Sofie Defever. “Wij houden eerder van vriestemperaturen met een watertemperatuur van zo’n zes graden. Nu is de watertemperatuur een kleine negen graden. Die hotdogs houden ons warm en het koude water zal ons worst wezen.”

Zorgsector promoten

Kristel Logie uit Poperinge nam voor de eerste keer deel met haar vriendin en haar broer. “Schrik van het koude water? Ik heb schrik dat ik nadien ziek zal worden”, zegt Kristel. “Wij werken in de zorg en dan is ziek zijn uit den boze. Ik vertelde gisteren tegen onze directrice dat we zouden deelnemen aan de Nieuwjaarsduik en ze vroeg ons reclame te maken voor ons woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis net omdat de zorg veel krachten tekortkomt. We zijn hier dan ook om de zorgsector te promoten.”

KSA Merkem

De deelnemers kwamen van overal: uit het verre Limburg en uit Oost-Vlaanderen, maar de meeste deelnemers komen gewoon uit West-Vlaanderen. Onder hen ook enkele meisjes en jongens van KSA Merkem. “Het is een ritueel. We doen dit eigenlijk elk jaar”, zegt Marie Dubois. “Maar eigenlijk doen we het met tegenzin, want het is erg koud. We hebben er niet echt moeten over nadenken. Niet nadenken, gewoon doen.”

Uitdaging

Ook de mensen van het Regenbooghuis Oostende namen deel aan de Nieuwjaarsduik. “Het valt goed mee”, zegt Edie Merckx van Regenbooghuis Oostende. “Het is een uitdaging geweest. Ik heb die verloren en daarom hebben we meegedaan. Het was superleuk. Misschien doen we volgend jaar opnieuw mee. Maar nu heb ik een warme chocolademelk nodig.”

Extra inschrijvingen

Toerisme Oostende die het evenement organiseert is alvast tevreden met de opkomst. “Op het laatste nippertje kregen we nog enkele honderden inschrijvingen bij”, vertelt Niels D’Hoedt van Toerisme Oostende die zelf ook het water indook met zijn kostuum uit zijn studententijd. “Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de Nieuwjaarsduik in Bredene op het laatste nippertje verplaatst werd.” De organisatoren kregen voor deze editie de hulp van zo’n tweehonderd vrijwilligers van onder andere Willen is Kunnen, de KRNSO en Thor handbal. Daarnaast stond ook het Rode Kruis paraat met zo’n tachtig vrijwilligers.