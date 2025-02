Nu al Ronde-gekte in Beernem

De Ronde van Vlaanderen maakt ook dit jaar een doortocht door Beernem. Bovendien is de gemeente opnieuw Dorp van de Ronde. Team Blend CC pakt dit jaar opnieuw uit met een evenement dat nog meer wielerfans wil samenbrengen.

Team Blend CC, in de volksmond de Blendhelmen genoemd, is een groep vrienden met een passie voor de koers en een gezonde dosis ondernemingsdrang. “Wat begon als een fietsbende die samen de streek verkent, groeide uit tot een groep die niet alleen sportief, maar ook organisatorisch de handen uit de mouwen steekt. Na een geslaagde eerste editie staan we klaar voor een tweede editie van ons volksfeest tijdens De Ronde. Het belooft nóg grootser en gezelliger te worden”, vertelt Pieter De Brabander van Team Blend CC.

Dit jaar starten de festiviteiten op vrijdag 4 april om 16.30 uur. Tijdens de afterwork zorgen lokale dj’s voor sfeer, bezoekers kunnen genieten van een drankje en een hapje om het weekend in te zetten. Twee dagen later opent de feesttent aan het grasplein van oc De Kleine Beer al om 8.30 uur. “De vroege bezoekers worden getrakteerd op verse boterkoeken. Om 10.30 uur verzamelen de supporters om de renners te verwelkomen wanneer ze door Beernem rijden. Daarna kan iedereen de rest van de koers live volgen op groot scherm, terwijl een heerlijke BBQ de innerlijke mens versterkt. Nadien is er nog livemuziek en komen dj’s van eigen bodem plaatjes draaien.

Schitterende kans

“We zijn zeer verheugd dat we deze editie kunnen organiseren op het grasplein naast De Kleine Beer. We zijn uiteraard ook de gemeente dankbaar voor deze schitterende kans. Met deze locatie in het hart van Beernem kunnen we er een nog grootser feest van maken en meer mensen laten meegenieten van Vlaanderens Mooiste in Beernem”, besluit Seppe De Craemer, voorzitter van Team Blend CC.