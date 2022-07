Nostalgie Beach Radio palmt Nieuwpoort in

Vanaf vrijdag 15 juli maken de Nostalgie-DJ’s drie weken lang live radio met zicht op zee in Nieuwpoort. Je kan er de studio bezoeken en kennismaken met de DJ’s, lachen en meezingen met de Sing & Smile show, meedoen met een gigasnelle muziekquiz, je ultieme vakantieplaat aanvragen, een culinaire wandeling maken door Nieuwpoort en als apotheose genieten van Belgische en internationale topacts tijdens het Beach Festival op 5 en 6 augustus.

Vrijdag om 16 uur openden de DJ’s Ben Roelants en Björn Verhoeven officieel de deuren van hun tijdelijke studio op de Zeedijk van Nieuwpoort. De studio aan het Hendrikaplein in Nieuwpoort is vanaf 16 juli elke dag doorlopend open van 10 tot 19 uur. Tijdens het bezoek aan de Nostalgie studio ontmoet je er de DJ’s en kan je genieten van de allerbeste feelgood-classics. Iedereen mag een kijkje komen nemen achter de schermen. Voor alle luisteraars is ook een cadeautje voorzien.

Nostalgie Sing & Smile Show

Op 16 en 30 juli is iedereen welkom bij de Nostalgie studio in Nieuwpoort voor een unieke combinatie van stand-up comedy en sing-alongs. Raf Coppens is de gastheer voor de avonden en Allez, Chantez! zorgt voor de muzikale noot. Het beloven twee fantastische avonden te worden aan de kust. De foodtrucks van BelOrta en Maxi on Wheels zorgen voor de snacks en de vakantiegangers moeten zorgen voor de ambiance en de decibels! “Zing mee met de beste feelgood-classics! En het is een ideale opwarmer voor het Beach Festival”, zegt DJ Björn Verhoeven.

Gigasnelle muziekquiz

Vanaf maandag 18 juli tot donderdag 4 augustus kan je meespelen met de Gigasnelle muziekquiz. Als je meespeelt, maak je kans op gloednieuwe smartphones, Apple watches, JBL soundbars en meer van die prijzen! Hoe speel je mee? Je wordt meegenomen naar een bepaald jaar en je hoort een bijhorend muziekfragment. Indien je gigasnel de titel en de artiest doorstuurt via de Nostalgie-app (gratis) of via SMS 6036 (0,50), maak je kans op een van deze prijzen.

Benny Holiday

Tijdens de Nostalgie Beach Radio presenteert Ben Roelants op zaterdag van 13 tot 16 uur ‘Benny Holiday’. Ben is een globbetrotter en brengt zijn eigen verhalen en de daarbij horende zomerse classics mee naar Nieuwpoort. Maar hij is ook heel benieuwd naar jouw ultieme vakantieplaat en verhalen. Welke song katapulteert je terug naar de achterbank van je ouders toen je uren onderweg was naar je vakantiebestemming? Of welke zomerse classic hoort bij je eerste reis alleen zonder je ouders? Breng samen met Ben die mooiste vakantieherinneringen weer tot leven.

Culinaire wandeling

Op zondag 7 augustus kan je genieten van verschillende hapjes en drankjes tijdens de tweede editie van de culinaire wandeling met Champagne Résidence Pierre & Nostalgie. Ontdek de culinaire lekkernijen van de Nieuwpoortse handelaars tijdens een fijne wandeling van 9 kilometer. Exclusieve shuttleservice tussen Nieuwpoort bad en stad voor de deelnemers. Inschrijven voor 1 augustus is wel noodzakelijk. Er wordt gestart aan het Fabreplein, aan de gouden schildpad, tussen 9 en 11 uur.

De wandeling is ook volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en je kan de route ook fietsen.

Beach Festival

Het Beach Festival vindt voor het eerst in Nieuwpoort plaats, maar het evenement is wel al aan zijn zevende editie toe. Voorheen had het zijn thuishaven in Middelkerke. “Meer dan 7.000 muziekfans hebben al twee jaar hun ticket in de schuif liggen, maar op 5 en 6 augustus kunnen ze die eindelijk verzilveren op het Beach Festival dat plaatsvindt in het Maritiem Park in Nieuwpoort.

Daar spelen zowel Belgische als internationale topacts de pannen van het dak. Een unieke locatie met de iconische vuurtoren en tientallen zeilboten op de achtergrond. Steven Van Herreweghe is de gastheer. (PG)

Vrijdag 5 augustus: Clouseau, De Kreuners, Urbanus, The Clement Peerens Explosition.

Zaterdag 6 augustus : Simple Minds, Bazart, Anouk, Steve Harley & Cockney Rebel, Emma Bale en Emmy d’Arc