North Sea Food Fest Ostendaise op 24 en 25 juni: het grootste terras aan de kust

Laurence Van Cauter en David Meert (De Grote Post): “Ongewoon, maar supertof gerecht”

Laurence Van Cauter en David Meert, al tien jaar de drijvende krachten achter het populaire CultuurCafé in cultuurcentrum De Grote Post, zien hun eerste deelname aan Ostendaise North Sea Food Fest best zitten. “Het biedt een ideale gelegenheid om onze zaak en onze gerechten nog meer in de kijker te zetten”, zegt David. “Eerder deelnemen lukte jammer genoeg nog niet, maar we hebben dit jaar ons keukenteam aanzienlijk versterkt en dat zorgt voor meer mogelijkheden. Een van onze extra troeven is trouwens het rooftoprestaurant Panorama op de bovenste verdieping van het gebouw, dat sinds juni open is gegaan, maar ook onze menukaart spreekt zeker tot de verbeelding. We blijven gaan voor een gezellig gevoel, gecombineerd met een keuken die door alle windstreken beïnvloed is en waarbij duurzaamheid en gezonde voeding een grote rol spelen. Dat is trouwens ook zo in onze traiteurzaak Lorre bij CultuurCafé.”

Laurence en David gaan op 24 en 25 juni voor een niet-alledaags gerecht, en dat is nog voorzichtig uitgedrukt. “Je moet eens durven uit de band springen en dat doen we op Ostendaise met onze Vegetale Oester”, vertelt David met een glimlach. “Wij zijn eveneens gepassioneerd door vegetarisch en vegan, en dat komt duidelijk tot uiting in dit nogal ongewoon maar supertof gerechtje. De smaak is ronduit heerlijk. Daar zorgen onder meer het oesterblad en het zeewier voor. We zijn ervan overtuigd dat velen heel verrast zullen zijn als ze dit geproefd hebben”, aldus David.