Noordzeefestival A l’Ostendaise keert terug op 25 en 26 juni: “Twee dagen genieten van het beste uit de Noordzee”

Het gratis culinaire Noordzeefestival ‘A l’Ostendaise’ is terug ! Het Zeeheldenplein in Oostende wordt tijdens het weekend van 25 en 26 juni hét walhalla voor seafood lovers, grote én kleine lekkerbekken. Meer dan twintig Oostendse chefs gaan aan de slag met Noordzeevis. Verser dan vers, want de vis én de bijvangst belandt rechtstreeks van in de netten van Oostendse vissers op je bord. Mmm… Het (zee)water loopt ons al in de mond.

Tijdens het weekend van 25 en 26 juni 2022 gaan verschillende Oostendse chefs creatief aan de slag met bekende, maar vooral ook minder bekende vissoorten en schaaldieren uit onze Noordzee.

Bart Tommelein, Burgemeester Oostende: “We zijn heel fier dat we dit jaar opnieuw een editie van A l’Ostendaise kunnen aankondigen. Op ‘A l’Ostendaise – Noordzeefestival’ gaan de Oostendse chefs aan de slag met alles wat de Noordzee te bieden heeft. Op die manier kunnen de bezoekers kennismaken met verschillende soorten vis, ook bijvangst. We zijn blij dat we op een toegankelijke manier onze restaurants in de kijker kunnen zetten en zo onze zomer opnieuw op gang trappen na twee afgelaste edities.”

Vaste waarden en nieuwe gezichten

Naast vaste waarden en bekende Oostendse restaurants als pakweg Histoires d’O, Bistro Mathilda en Brasserie Ensor, zijn er dit jaar ook enkele restaurants die voor de eerste keer deelnemen: RestoVito, Kiss the Chef, Belevingsbrasserie Fort Napoleon, North en Roccia. En ook de Vistrap zal dit jaar aanwezig zijn op ‘A l’Ostendaise – Noordzeevisfestival’.

Charlotte Verkeyn, Schepen van Ondernemen in Oostende: “De Oostendse Vistrap is de enige plek in België waar je nog bij de vissers het lekkerste uit onze Noordzee kan aankopen. Elke avond varen deze vissers uit om in de ochtend hun verkoopkraam vol verse producten weer te kunnen openen. Oostende is trots op zijn vissers, dus we zijn zeer blij met hun aanwezigheid op ‘A l’Ostendaise – Noordzeevisfestival’.”