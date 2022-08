Nooit geziene topaffiche op Koekelare Leeft: “We wilden de criticasters de mond snoeren”

De organisatoren van Koekelare Leeft hebben corona overleefd, ondanks de bakken kritiek die ze de voorbije jaren over zich heen kregen op sociale media omdat ze twee jaar het festival dienden te annuleren. “De magie van de 20ste editie in 2020 is helaas weg, maar van 2 tot en met 5 september presenteren we een line-up om duimen en vingers af te likken”, zegt Christophe Desmet.

“Toen we twee jaar na elkaar door de coronapandemie verplicht waren Koekelare Leeft te annuleren, kreeg iedereen van ons comité vzw De Motefeesten bakken modder over zich heen. Het is echt niet te geloven wat sommige mensen allemaal durven neer te pennen op sociale media. Het was zelfs zo erg dat ik een dag lang niet naar mijn gsm durfde te kijken. De berichtjes, en niet van de mooiste, volgden elkaar in sneltempo op”, zucht Christophe Desmet. “Het was alsof we een moord hadden gepleegd. Uiteindelijk heb ik een dag later Facebook opnieuw geraadpleegd en hebben we ons opgetrokken aan de positieve berichtjes die we kregen van mensen die beseften dat annuleren de enige juiste beslissing was.”

“Maar dergelijke ingrepen brengen intern ook spanningen met zich mee. Want zonder kleerscheuren kom je daar niet uit, terwijl iedereen belangeloos zijn nek uitsteekt voor het festival. Dat eigen geld in het festival steken een brug te ver is, begrijpen veel mensen niet. Dat leidde tot het afhaken van een lid van ons comité. De coronapandemie kostte ons een pak centen, maar door een pop-upeditie in 2021 in de loods van Bouwmaterialen Willaert konden we de schade toch beperken”, vervolgt Christophe. “Een dergelijke periode willen we echt geen tweede keer meemaken en zouden we waarschijnlijk ook niet overleven.”

“We hebben enkele maanden geleden gesteld dat indien de overheid groen licht geeft, we de criticasters de mond zouden snoeren met een muziekprogramma dat alle edities overtreft”, besluit Christophe Desmet. En wie de affiche bekijkt, ziet meteen dat hij allerminst overdrijft. De organisatoren pakken onder meer uit met Les Truttes, Swoop, Stan Van Samang, Metejoor, Regi Live en Niels Destadsbader.

Voor de line-up en tickets (10,95 tot 30,95 euro), zie www.koekelareleeft.be. (Eric Vanhooren)