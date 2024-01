Nog vier maanden voor de stoet, maar SnapCat moet kattengekte al doen toeslaan in Ieper

Dat we door de coronapandemie zes jaar hebben moeten wachten op een nieuwe Kattenstoet is misschien nu ook de reden dat het organiserend comité ruim drie maanden vooraf al uitpakt met SnapCat, een beeldig extraatje in februari. Op die manier hopen ze dat iedereen tegen het weekend van 11 en 12 mei de Kattenstoetmicrobe te pakken heeft.

Deze week schakelde het Kattenstoetkernteam een versnelling hoger. Dinsdag zaten Wesley Butstraen en Sophie Wicke van Toerisme Ieper samen met regisseur Bart Cafmeyer. “Aansluitend was er ’s avonds een vergadering met alle hulpregisseurs om ook met hen nog eens alle voorbereidingen te overlopen. We zitten op schema, alle groepen zijn ingevuld en we kunnen dus zaterdag al beginnen met deelvergaderingen van de verschillende onderdelen van de stoet waarbij we de diverse acts eens overlopen. Op dinsdag 23 januari starten we immers de ticketverkoop voor de 46ste Kattenstoet, waar je voor een tribuneplaats 20 of 25 euro betaalt, afhankelijk van de locatie. Enkel voor de Grote Markt is het aantal tribunetickets al gekend: 3.193. Tickets kopen kan online, maar ook in CC Het Perron vanaf 10 uur.”

Prachtige projecties

Om alvast in de sfeer te komen, doet de dienst Toerisme met SnapCat een vroege voorzet om de 46ste editie van de Kattenstoet in de markt te zetten. Peter Slosse, directeur Toerisme Ieper: “Op zaterdag 3 en zondag 4 februari en van zaterdag 10 tot en met zondag 18 februari pakken we uit met videomapping op zes originele locaties, zoals het Vleeshuis. Een deugddoende winterwandeling van vier kilometer met prachtige projecties: daar kunnen zowel jong als oud plezier aan beleven en het is bovendien volledig gratis. Videomapping heeft in onze historische omgeving in het verleden al zijn sterkte bewezen.”

“We willen evenwel niet in herhaling vallen en daarom gaat het deze keer niet om het oorlogsverleden, maar trekken we de kaart van de middeleeuwen en de kat. Op zes historische locaties in het centrum en langs de vestingen worden leuke en verrassende verhalen geprojecteerd. Je start tussen 18 en 22 uur aan het belfort op de Grote Markt en de wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Het parcours en de beschikbare randparkings kan je nu al downloaden.”

Leuke rode draad

We gingen al eens praten met de makers van deze SnapCat-videoprojectie: Urban Mapping uit Kortrijk. Vader Luc en zoon Alexander Stragier zijn de stichters en terecht trots op hun West-Vlaams bedrijf. “Samen met onze zes medewerkers hebben we al heel mooie videomapping mogen realiseren, zowel dichtbij huis zoals in Roeselare voor de Lumineuze Nachten van Brouwerij Rodenbach, maar ook aan de andere kant van ons land zoals in Genk voor het Ga Voor Kunst-project. Tot zelfs in Kopenhagen met een eigen street art guerilla-project of in Roubaix rond de Franse beeldhouwster Camille Claudel, waarbij we beeldhouwwerken van haar tot leven brachten.”

We zien regisseur Bart Cafmeyer met de hulpregisseurs en coördinatoren van de Kattenstoet. © EF

En nu moeten ze het dus doen met katten. “Dat is wel een heel leuke rode draad door deze Ieperse opdracht gebleken. De grootste uitdaging was een geschikte stijl vinden, want we wilden een goed evenwicht tussen hedendaagse illustraties en de look van oude middeleeuwse prenten.”

Animatietechnieken

En hoe begin je aan zo’n videomappingproject? “Eerst maken we met de computer een 3D-model van de gevel waarop we gaan projecteren”, vertelt Alexander. “Op basis van dit model gaan we onderzoeken welke technische installatie nodig is voor een kwalitatieve projectie. Hiervoor houden we rekening met de gebouwen, type ondergrond en omgeving. Alle animaties worden opgemaakt op basis van het 3D-model, zodat de animaties perfect overeenkomen met de gevel wanneer we projecteren.”

“We werken met vier personen in ons animatieteam: er is een illustrator die alles illustreert en voorbereidt en die wordt bijgestaan door drie animatoren die alles van het verhaal tot leven brengen. Soms experimenteren we ook met technieken voor we beginnen met de animaties. We werken hiervoor volledig digitaal, dus niet meer frame per frame. We proberen steeds te zoeken naar de meest efficiënte animatietechnieken, maar je zal al begrepen hebben dat dit heel arbeidsintensief en tijdrovend werk is. Om dat allemaal tot zijn recht te laten komen, wacht je best tot het helemaal donker is”, geeft vader Luc nog mee. En zoon Alexander vult met een knipoog aan: “Daarna de horeca nog een bezoekje brengen kan zeker geen kwaad, maar voor katers achteraf zijn wij niet verantwoordelijk.”