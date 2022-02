Nóg marginaler? Kamping Kitsch Club kondigt ‘booster XXXL edition’ van festival aan

Goed nieuws voor wie zich graag in marginale outfits hult en van Carapils houdt: Kamping Kitsch Club vindt ook dit jaar plaats in Kortrijk. De organisatie kondigt zelfs een ‘booster XXXL’-editie aan op zaterdag 20 augustus. Thema is ‘kunnen zijn wie je bent’.

Volgens de organisatoren van Kamping Kitsch Club moet de editie van 2022 “dé uitspatting van het jaar” worden. “We zijn alweer een jaar verder waarin we ons stevig aan de regels hebben gehouden en braaf onze energiefactuur hebben betaald. Op onze ‘Boester Editzion’ kan je zijn wie je wil”, klinkt het.

Het festival vindt opnieuw plaats op Sportcampus Lange Munte in Kortrijk. En net als vorige jaren kom je er niet in als je niet verkleed bent. Haal dus maar die marcellekes, neptattoos en foute leggings boven. Tickets kan je vanaf 1 april – hopelijk is het geen grap – bestellen op de vernieuwde website van het festival. De line-up volgt later.

Herbeleef hier Kamping Kitsch Club 2021: