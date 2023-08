Nieuwste cultuurfestival van Willemsfonds West-Vlaanderen ‘CUBAFIESTA!’ vindt plaats in Bissegem

Als deel van de ruim 3.000 activiteiten die Willemsfonds jaarlijks organiseert, wil de organisatie in West-Vlaanderen een frisse wind brengen. Hun zoektocht naar diversiteit, één van de kernwaarden in hun beleid, leidde tot de geboorte van CUBAFIESTA!, een Cubaans cultuurfestival in Kortrijk.

Op het programma

Het nieuwste cultuurfestival van het Willemsfonds West-Vlaanderen, dat plaatsvindt in Bissegem OC Troubadour op zaterdag 9 september vanaf 17 uur, gaat voor een uniek totaalspektakel. “We onthullen cultuur in drie fascinerende facetten. Op het programma staat een informatieve lezing door Magalie Raman, auteur van een populaire gids over Havana. Ze belicht zowel het aangename als de uitdagingen zoals hongersnood, een beeld van Cuba vol contrasten. Gevolgd door een salsa dansinitiatie door Daniel Howett, dansinstructeur van Dansschool Dursin. Met als hoogtepunt van de avond een liveoptreden van Rey Cabrera y sus Amigos”, licht Vincent Lagae toe, voorzitter van Willemsfonds Kortrijk. Doorheen de avond voorziet La Cocina Cubaanse hapjes om de ervaring compleet te maken.

Hoofdact Rey Cabrera

Rey Cabrera (80) speelde tres-gitaar met veel grote namen waaronder ‘The Buena Vista Social Club’. “Cubaanse muzikanten zijn zoals rum, ze worden beter met de jaren (lacht). Met zijn scherpe gitaarritmes en indrukwekkende beheersing van de tres belichaamt Rey de geluiden van Cuba. Hij is niet alleen een artiest, maar een verhalenverteller die je meeneemt op een authentieke reis door het ritme en de ziel van Cuba”, vertelt Hendrik Demol, voorzitter van Willemsfonds Damme. Hij kent de muzikant persoonlijk al 20 jaar.

“Cubaanse muzikanten zijn zoals rum, ze worden beter met de jaren” – lacht Hendrik

“Na corona stonden veel culturele organisaties op een laag pitje. Ik wou een event rond Rey plannen. Hij trad eerder al voor ons op in Brugge en dat was een groot succes”, aldus Hendrik. Volgens de pijlers van het Willemsfonds – inclusie, diversiteit en maatschappelijk karakter – viel de keuze op een Cubaans cultuurfestival. “Rey kennen we al in Damme en Brugge dus daarom besloten we eens de andere kant van West-Vlaanderen op te zoeken, in de bruisende stad Kortrijk. Iedereen is welkom”, besluit Katrien Dotselaere, voorzitter van Willemsfonds Brugge.