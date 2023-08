Nieuwpoort neemt afscheid van zomervakantie met Sint-Bernardusfeesten

De 53ste Sint-Bernardusfeesten werden aangekondigd door de enthousiaste belleman Joris Goens uit Veurne. Pastoor Devloo zorgde voor de traditionele zegening, die werd gehouden op het grasplein bij Centrum Ysara en werd bijgewoond door een grote menigte.

Zo’n 120 sint-bernardshonden deden mee aan de wandeling die om 11.15 uur startte aan de Louisweg nabij de hondenweide. Deze parade onder de muzikale begeleiding van de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort, die met trots voor het eerst haar nieuwe uniform presenteerde, is één van de hoogtepunten van de Sint-Bernardusfeesten. Een mooie traditie die telkens heel wat volk op de been brengt en waar heel wat mensen naar uitkijken.

Trotse eregasten

Schepen Ann Gheeraert deelde in haar toespraak een stuk geschiedenis mee: “Deze unieke sint-bernardshonden zijn sinds 1969 de trotse eregasten van de zomerse Sint-Bernardusfeesten in onze bruisende badplaats.” In 2022, vorig jaar, had Nieuwpoort de eer om gaststad te zijn voor het wereldwijde evenement rond sint-bernardshonden. Deze internationale bijeenkomst van de ‘Wereld Unie voor Sint-Bernardclubs’, dat plaatsvond in mei, bracht niet minder dan 300 sint-bernardshonden uit meer dan 23 landen samen. waarbij de mooiste exemplaren in de prijzen vielen.

Driedaagse

De relatie tussen Nieuwpoort en de sint-bernardshonden blijft onverminderd sterk, en deze verbinding wordt gevierd en in ere gehouden tijdens de jaarlijkse driedaagse Sint-Bernardusfeesten.

Deze viervoeters met hun reddersinstinct en vriendelijke aard zijn niet alleen geliefd door de inwoners, maar fungeren ook als trotse mascottes van Sint-Bernardus, de patroonheilige van Nieuwpoort-Bad.