Nieuwpoort is helemaal klaar voor een groots heksenweekend

In het weekend van 7, 8 en 9 juli brengt Nieuwpoort het verhaal van Jeanne Panne, die in 1650 als heks op de brandstapel stierf, opnieuw tot leven tijdens ‘In de ban van Jeanne Panne’. Dit evenement omvat gratis openluchtbeleving in de tijdsgeest van toen en een totaalspektakel met Maaike Cafmeyer in de hoofdrol, ondersteund met muziek van Axelle Red. Verder zijn er nog heel wat extra’s op maat van jong en oud.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw eindigden in Nieuwpoort zeventien mannen en vrouwen op de brandstapel, na een veroordeling wegens hekserij. Daarvan is Jeanne Panne, geboren als Joanne de Deyster, de bekendste. Zij groeide doorheen de tijd uit tot een gekend volksfiguur. Van 7 tot en met 9 juli eert de stad haar met het zomerevenement ‘In de ban van Jeanne Panne’.

Burgemeester Geert Vanden Broucke is verheugd dat dit evenement zo veel talent samenbrengt. “Het verhaal van Jeanne Panne behoort tot het Nieuwpoorts immaterieel patrimonium. Dit stukje geschiedenis verdient het om met respect en de nodige professionaliteit verteld te worden. Het uitwerken van dit prachtige evenement gaf ons de mogelijkheid om beroep te doen op de allerbeste creatievelingen van lokale bodem en elders. Iedereen geeft het beste van zichzelf. Die mengelmoes van mensen en talenten zorgt voor een subliem gebeuren waar nog lang over gesproken zal worden.”

In de ban van Jeanne Panne omvat twee luiken: het avondspektakel Jeanne, het verhaal van een heks en het geanimeerde belevingsgebeuren Heksenstad. Daarnaast is het ook uitkijken naar de interactieve Suske en Wiske-wandelzoektocht die werd vormgegeven in samenwerking met De Standaard Uitgeverij.

Heksenstad

Op zaterdag 8 en zondag 9 juli wordt Nieuwpoort vanaf 14 uur een echte Heksenstad. Dit geanimeerde belevingsgebeuren dompelt je onder in de gebruiken van de zestiende en zeventiende eeuw. Via ludieke activiteiten en boeiende ensceneringen ervaar je het reilen en zeilen in de post-middeleeuwse stad. Zo is er een uitgebreide ambachtenmarkt waar tal van arbeidsintensieve beroepen worden getoond. Her en der geniet je in een kroeg van dranken zoals mede, kruidenbier en ander lekkers.

Zoals de naam doet vermoeden, maken ook heksen hun opwachting in de Heksenstad. Bezoekers betreden hun bezweringsplek of dansen mee in een heksensabbat. Verder passeert op drie momenten een woelige optocht door de straten met enge figuren en duivelse muzikanten. En natuurlijk maak je kennis met Jeanne Panne zelf, die achter het stadhuis haar bakkerij openhoudt.

Extra beleving

Naast het hoofdprogramma zijn er tal van leuke extra’s. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk organiseert het Jeanne Panne Heksencomité een artiestenwedstrijd. Deelnemers tonen er hun creaties rond het thema hekserij en Jeanne Panne. De winnaars worden bekendgemaakt op zondag 9 juli om 20 uur.

Op zaterdag 8 juli zorgen de lokale handelaars van de Marktstraat en Oostendestraat voor heel wat shopplezier met een gezellige heksenbraderie van 10 tot 18 uur.

Suske en Wiske-wandelzoektocht

In het Suske en Wiske-stripalbum Jeanne Panne reizen de gekende stripfiguren via de teletijdmachine van professor Barabas naar het 17e-eeuwse Nieuwpoort. Daar maken ze kennis met Jeanne Panne en maken ze haar veroordeling tot de brandstapel mee. Het stripverhaal vormt nu de basis van een wandelzoektocht doorheen de Nieuwpoortse binnenstad. Op zeventien verschillende stopplaatsen krijg je een mix van historische weetjes over Nieuwpoort, gecombineerd met de avonturen van Suske en Wiske.

Schepen van Toerisme Ann Gheeraert is enthousiast dat Suske en Wiske naar Nieuwpoort terugkeren. “Het stripalbum is al bijna een kwarteeuw een echte smaakmaker voor jong en oud. Via het format van het stripverhaal hebben duizenden lezers kennisgemaakt met Nieuwpoort en zijn roemrijke geschiedenis. Nu vormt de Jeanne Panne-strip de inspiratie voor een leuke wandelzoektocht. Samen met De Standaard Uitgeverij zorgen we zo voor een uitdagende, leuke en leerrijke beleving op maat van jong en oud.”

Het parcours van 5 km kun je tot en met zondag 7 januari te voet of met de fiets afleggen. Los de vragen op die je onderweg tegenkomt. Er vallen heel wat mooie prijzen te winnen. Het wedstrijdformulier is verkrijgbaar bij Toerisme Nieuwpoort of online.

Jeanne, het verhaal van een heks

Het avondspektakel wordt ingericht op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli op het Marktplein. In de voorstelling wordt Jeannes leven uiteengezet tegen de broeierige geopolitieke situatie aan het begin van de 17e eeuw. Scenarist en regisseur Bart Cafmeyer laat toneel interageren met dans, muziek, projectie en zang. De drie voorstellingen van Jeanne, het verhaal van een heks zijn ondertussen allemaal uitverkocht.

Meer info over het volledige programma van ‘In de ban van Jeanne Panne’ is verkrijgbaar bij Toerisme Nieuwpoort of online.