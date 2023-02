Nieuwpoort is deze zomer in de ban van Jeanne Panne en zorgt voor totaalspektakel met Maaike Cafmeyer

Deze zomer brengt Nieuwpoort het verhaal van Jeanne Panne, die in 1650 als heks op de brandstapel stierf. Van 7 tot en met 9 juli staat haar tragische levensloop centraal tijdens In de ban van Jeanne Panne. Dit evenement omvat een openluchtbeleving in de tijdsgeest van toen en een totaalspektakel met Maaike Cafmeyer in de hoofdrol, ondersteund met muziek van Axelle Red.

In de eerste helft van de 17e eeuw eindigden in Nieuwpoort 17 mannen en vrouwen op de brandstapel, na een veroordeling wegens hekserij. Van die terdoodveroordeelden is Jeanne Panne, geboren als Joanne de Deyster, de bekendste. Zij groeide doorheen de tijd uit tot een gekend volksfiguur. Rond de persoon van Jeanne Panne organiseerde Nieuwpoort eerder al Heksenstoeten en evocaties, de laatste in 2018.

Van 7 tot en met 9 juli brengt de Stad haar bijzondere verhaal opnieuw tot leven met In de ban van Jeanne Panne. Dit zomerevenement valt uiteen in twee luiken: het spannende avondspektakel Jeanne, het verhaal van een heks en het geanimeerde belevingsgebeuren Heksenstad.

Het verhaal van een heks

Jeanne Panne kende een leven vol zwarte sneeuw, list en bedrog, ziekte en doodslag. Die persoonlijke perikelen vormen de ingrediënten voor het totaalspektakel Jeanne, het verhaal van een heks. Jeannes leven wordt uiteengezet tegen de broeierige geopolitieke achtergrond aan het begin van de 17e eeuw.

“We schetsen haar levensloop en vatten tegelijk de onrustige tijdsgeest van toen”

“Nieuwpoort was in die tumultueuze periode een speelbal van politieke en religieuze krachten. Onze stad was een kruispunt waar katholieken en protestanten botsten en waar de Spanjaarden plots heer en meester werden. Die verstikkende chaos bleek de ideale voedingsbodem voor diepgewortelde wantrouw en allerhande bijgeloof. De Heksenvervolging is daar een triest gevolg van, met Jeanne Panne als bekendste slachtoffer. De woelige eerste helft van de zeventiende eeuw is dan ook een gepaste achtergrond voor Jeannes verhaal. We schetsen haar levensloop en vatten tegelijk de onrustige tijdsgeest van toen”, verduidelijkt burgemeester Geert Vanden Broucke.

Avondspektakel

Het avondspektakel wordt ingericht op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli op het Marktplein in Nieuwpoort-Stad. In de voorstelling laat scenarist en regisseur Bart Cafmeyer toneel samenwerken met dans, muziek, projectie en zang. De hoofdrollen zijn voor Maaike Cafmeyer en Mieke Dobbels, ondersteund door tal van figuranten.

Frans Grapperhaus onderstreept met cello de dramatische interacties. Ook de Nieuwpoort Concert Band is van de partij. Om het anekdotische verhaal een universele toets te geven, doet de Stad een beroep op zangeres Axelle Red. Kunsthumaniora Brugge staat in voor de geschiedkundige animatiefilmpjes. Johan Bouttery zorgt voor de muziek. Professionele klank-, licht- en projectiefirma’s begeleiden en versterken het geheel.

De ticketverkoop voor Jeanne, het verhaal van een heks start op woensdag 5 april. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen tot en met 12 jaar 14 euro. Na maandag 15 mei betaal je drie euro extra. Tickets zijn te verkrijgen bij de Dienst Toerisme of online via www.visit-nieuwpoort.be

Heksenstad

Op zaterdag 8 en zondag 9 juli is er overdag het gratis openluchtgebeuren Heksenstad. Schepen van Toerisme Ann Gheeraert legt uit waar bezoekers zich aan mogen verwachten: “Je wordt teruggeflitst naar Nieuwpoort in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Via allerhande ludieke activiteiten en boeiende ensceneringen ervaar je het reilen en zeilen in de post-middeleeuwse stad. Hiermee zorgen we voor een leuk, divers en educatief belevingsformat op maat van jong en oud.”

Ambachtenmarkt

Zo is er een uitgebreide ambachtenmarkt waar tal van arbeidsintensieve beroepen worden getoond. In de beiaardtoren zie je de beul aan het werk met zijn foltertuigen. Er is ook ruimte voor feesten en plezier. Je kunt je vergapen aan oude speeltuigen en bezoekt een snoepwinkel of herberg uit die tijd.

Zoals de naam doet vermoeden, maken ook heksen hun opwachting in de Heksenstad. Bezoekers kunnen hun bezweringsplek betreden of meedansen in een heksensabbat die door de straten trekt. En natuurlijk maak je ook kennis met Jeanne Panne zelf, ze houdt er haar bakkerij open.

Verder zijn er nog tal van extra’s zoals een Heksenbanket, verhalenwandelingen, een Suske en Wiske-zoektocht en originele themaworkshops op de Kinderboerderij.