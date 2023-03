Nieuwpoort International Boat Show focust op nautische servicebedrijven

Van 24 tot en met 26 maart vindt in de jachthaven van Nieuwpoort de 16de editie van de Nieuwpoort International Boat Show plaats. Een weekend vol passie voor watersport met focus op nautische servicebedrijven.

“Het is eigenlijk een heropstart op vraag van de handelaars rondom de haven”, zegt directeur Steven Desloovere van VYNieuwpoort. “Met de accenten op herstelling, onderhoud, scholing en charters.”

Gevestigde waarden

Dominique van Broekhoven, verantwoordelijk voor de organisatie deelt deze visie: “Op deze NIBS basic vind je deze keer geen natte beurs, maar profiteer je van een hoogstaand kwalitatief aanbod.”

“Servicebedrijven die zich rechtstreeks richten tot de watersporter, booteigenaren als de meerwaardezoeker in zeilvakanties. We pakken deze editie niet uit met groots nieuws, maar presenteren gevestigde waarden die weten wat belangrijk is voor de watersporter. De bekende NIBS-gezelligheid krijg je er bovenop.”

650 vierkante meter

Op een tentoppervlakte van 650 vierkante meter huist een 30-tal gevestigde nautische waarden: duurzame energietechnieken aan boord, charterbedrijven à la carte, navigatie-elektronica, wetgeving, opleidingscentra, kledij en bootuitrusting, nautische media, techniek en andere.

Deze nautische diensten staan al op de startlijn om oplossingen voor te stellen: WWSV, VPF, FOD Mobiliteit, Varen, Discovery zeilvakanties, Best Blue Voyage, Keep it Sails, Westsails, Quadrant Events, Greek Sails, Paul de Lange elektronica, TDS Electro Service, Aqualift, Mobile Clean, Teakoya, Nieuwpoortmarine, Blue Marine, Westdiep, Seashop, Verzekeringen Huysman en Aalter Verzekeringen, Vlaamse Vaarschool, C-Masters, Aan de Plas, Lighthouse Boating en de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort. )