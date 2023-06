Nieuwmunsterse dorpsraad bedenkt ludieke eyecatcher als teaser voor de Bartholomeusfeesten: “Elfde editie staat volledig in het teken van de fiets”

Wie weleens een fietstochtje maakt door de polders, heeft ze misschien ook al gespot: ter hoogte van het pittoreske Nieuwmunster staan sinds vrijdag aan weerszijden van de Doelhofstraat twee strobalen opgesteld met daarin telkens een gestrande fietser.

Deze op de foto lijkt echt wel een pintje te veel op te hebben – of hield hij zich misschien niet aan de opgelegde snelheid? Hoe dan ook, het is een opvallend beeld. “Het is gewoon een ludieke teaser voor onze jaarlijkse Bartholomeusfeesten: dit jaar staat de fiets centraal. Met het drukbezochte schoolfeest van zaterdag, leek dit ons het uitgelezen moment om er wat reclame voor te maken”, zegt Wim Haeghebaert van het plaatselijke dorpscomité.

‘Nieuwmunster rolt’ wordt alweer de elfde editie van de Bartholomeusfeesten. “Dat was ook een beetje het idee erachter: na de geslaagde jubileumeditie van vorig jaar, blijven we gezapig ‘voortrollen’. Dit jaar pakken we onder meer uit met een fietsparcours, en op zaterdag 19 augustus is er de tweede editie van onze strobalenrun. Dat blijft een uniek gegeven”, aldus Wim. Vandaar dus dat op het eerste gezicht wat vreemde scenario bij het binnenrijden van het dorp. “We hebben hier ook een fietskerk, en binnenkort wordt het fietspad van Nieuwmunster naar De Haan feestelijk geopend. Er is dus duidelijk een rode draad”, klinkt het nog.