Nieuwjaarsreceptie Anzegem wordt ‘Lentereceptie’ op 30 april 2022

De kogel is door de kerk. “De nieuwjaarsreceptie wordt een lentereceptie en zal op 30 april plaatsvinden in het toekomstige gemeentepunt in Ingooigem”, weet schepen van Feestelijkheden Anja Desmet (Samen Eén).

“Dit om de gezondheidsrisico’s in te beperken. Bijkomend is dat elkaar ontmoeten, wat tenslotte het doel is van dit event, onmogelijk is door de huidige maatregelen doordat je aan je tafeltje moet blijven zitten en dus niet kan rondlopen.”

“De voorbereidingen worden voorzichtig verdergezet met de coronamaatregelen in het achterhoofd. We hopen dat alle Anzegemnaren zaterdag 30 april in hun agenda aanstippen en samen met ons het glas heffen. We houden vast aan het concept dat de voorbije maanden samen met de Anzegemse verenigingen werd uitgewerkt.”

Nieuw concept

Alle verenigingen werden aangeschreven om hen te betrekken in de organisatie van dit jaarlijkse Nieuwjaarsevent. “Om de receptie aantrekkelijk te houden, gooiden we het concept dit jaar over een andere boeg”, aldus schepen Desmet. “Door ervoor te kiezen om de verenigingen te betrekken in de organisatie, vangen we drie vliegen in één klap. We kunnen een heel divers publiek aanspreken op die manier, de verenigingen kunnen zich laten zien én ze krijgen de mogelijkheid om hun kas te spijzen. Een win-win voor alle partijen dus.”

Er waren 24 verenigingen die reageerden op de oproep om een kraampje te bemannen. Een onschuldige hand bepaalde de 15 gelukkigen waaronder acht drank- en zeven eetstanden.

“De verenigingen die dit jaar uit de boot vallen, zullen volgend jaar aan de beurt komen”, verzekert de schepen. “Het is sowieso wel afwachten hoe alles gaat evolueren, maar laat ons hopen dat tegen de komende lente alles weer zo normaal mogelijk kan doorgaan. Alleszins hebben we op de site op de Heirbaan nummer 73 voldoende buitenruimte indien de receptie toch niet binnen zou kunnen doorgaan èn is er de kans op aangenaam lenteweer dan.”

Meer informatie over het concept en de inschrijvingen volgt in het voorjaar.

(GV)