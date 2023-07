Nieuwe wagen voor Heksenstoet voorgesteld in Beselare: hooggebergte en waterval ineen

Vier dagen voor de heksenhoogdag in Beselare werd uitgepakt met een primeur in de vorm van een heringerichte wagen die al jaren de stoet siert. De wagen van Walpurgisnacht is een streling voor het oog geworden en kon onder zeer ruime belangstelling ingehuldigd worden, zeg maar gedoopt.

Zoals de traditie het wil maakte de nieuwe wagen een korte trip door de dorpskern om nadien met een guitig toneelstukje aan pers en publiek voorgesteld te worden.

Al vanaf de maand augustus zijn de wagenbouwers in de weer geweest om op het onderstel van een kleine vrachtwagen alle mogelijke ontwerpen uit te voeren om er iets unieks van te maken. Gelukkig zijn er bij die bouwers diverse ambachtslieden paraat om een handje toe te steken zodat alle op tijd klaar was.

Walpurgisnacht

De wagen zelf is een gigant en stelt het hooggebergte en een waterval voor waar volgens de legende ieder jaar kinderen werden geofferd aan de duivel in de nacht van 30 april en 1 mei.

Met veel gekrijs en lawaai tot in de verre omstreken werd er na het offer een heksensabbat gevierd tot het licht werd. Ook tijdens de stoet zal er een toneel opgevoerd worden en zal het nummer 52 de aandacht trekken van de toeschouwers. De mastodont van een wagen heeft zelfs een heuse waterval aan boord en samen met een massa rook symboliseert hij de donder en bliksems die gepaard gaan met dergelijk heksenfeest.

De wagen heeft ook zoals het hoort ruggensteun nodig en bijgevolg heeft hij ook een peter in de persoon van Mario Berteloot en twee meters met Mia Mortier en Ann Soete, die zelf vele jaren deze wagen bevolkten en de offers brachten aan de duivel. Opnieuw is er een tafereel opgemaakt dat nog jaren tot de verbeelding zal spreken en en dit ter ere van “De Heks, onze glorie”, zo verwoorde een Beselaarse inwoner het.