Nieuwe locatie voor Festival van het Maankonijn

Er komt dit najaar een tweede editie van het Festival van het Maankonijn, een haikufestival om en rond de volle maan van september in een organisatie van Geert De Kockere, de voormalige bergdichter van Heuvelland. Hij gaat dit keer een samenwerking aan met B&B In ’t Stille Weg uit Kemmel.

De inspiratie voor het festival komt uit Japan, waar elk jaar in heel het land in september Maanfeesten gehouden worden. “In Heuvelland geven we er onze eigen invulling aan als een klein, maar uniek festival in Vlaanderen met als thema’s maan, duisternis, haiku, natuur, stilte en rust. Haiku is ook de poëzie van de zintuigen en dus proberen we het hele festival door alle zintuigen van de bezoekers te prikkelen: kijken, luisteren, ruiken, proeven én voelen”, vertelt Geert De Kockere, die met B&B In ’t Stille Weg uit Kemmel een nieuwe partner én locatie vond.

B&B In ’t Stille Weg wordt sedert 2012 uitgebaat door Hilde Dehondt (53) en Xavier Gouwy (58). “De hoeve dateert van net na de eerste wereldoorlog en werd door mijn grootouders en ouders uitgebaat als een landbouwbedrijf. Hier ben ik opgegroeid en dit laat ik niet meer los”, vertelt Hilde. De vier gastenkamers bevinden zich in het vroegere ‘moederhuis’ van de varkens. “Maar laat vooral de oorverdovende stilte een meerwaarde zijn voor een verblijf. Je hoort hier werkelijk niets. Of het zijn de geluiden van de natuur of het gespin van één van de twee poezen op het erf.” Tijdens het Festival van het Maankonijn wordt B&B In ’t Stille Weg dan ook de ideale locatie voor de vele voorziene activiteiten.

Live haiku’s schrijven

“De hele tijd zal er in ons rustieke wagenkot van In ’t Stille Weg ook een speciaal haikucafé zijn, met vers gebak, regionale verfrissingen en af en toe kleine haikuperformances.” Bijzonder wordt ook het experimenteren met het live haiku’s schrijven. “Zo willen we haikudichters uitnodigen om op zondag live haiku’s te komen schrijven in de wei van de B&B, waar Leon en Julien de twee jonge boerenpaarden en Kamiel de ezel hen graag zullen inspireren. En we doen dat in de vorm van een live wedstrijd, waarbij de dichters elkaars haiku’s beoordelen. In Japan heet dat een kukai”, aldus Geert De Kockere.

“Ook voor de naam Festival van het Maankonijn vonden we inspiratie in Japan. Daar zien ze een konijn in de donkere vlekken van de maan, gebaseerd op een oud boeddhistischverhaal. Dat konijn is in ons logo goed te zien en mits wat verbeelding ook in de maan terug te vinden. Tegelijk willen we met die speelse naam aangeven dat het festival luchtig, poëtisch én fantasierijk wil zijn.” Het hoogtepunt van het festival is het bijzondere Maankijken. “Wie er al bij was, spreekt er nog over. Over die eerste keer bijvoorbeeld, met dat bijzondere kippenvelmoment toen de volle maan plotseling door de wolken brak, net toen op een muziekdoosje aan het eind nog Au claire de la lune werd gespeeld.” Dit jaar opent het Festival van het Maankonijn met dat Maankijken op vrijdagavond 29 september. (MDN)

Festival van het Maankonijn, 29 en 30 september en 1 oktober 2023. Meer info vind je op www.festivalvanhetmaankonijn.be