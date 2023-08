Nieuwe kermisprogrammatie in Nieuwkerke

Traditioneel de laatste week van augustus is er kermis in Nieuwkerke. Het wordt deze editie alvast uitkijken naar de nieuwe opstelling van de kermisattracties. “We organiseren verder al onze activiteiten in de kermistent op het marktplein”, zegt Dries Delaplace van het feestcomité. Eén van de uitschieters van het kermisprogramma is het gratis optreden van Sergio op kermiszondag 27 augustus.

Vorig jaar startte de kermisweek van Nieuwkerke in mineur. Voor het eerst sinds vele jaren stonden er geen botsauto’s op het marktplein. Het ging over een pijnlijk misverstand bij de boeking van de kermiskramen. Dit voorval leidde achteraf tot een gesprek tussen de foorkramers en het Feestcomité met een volledig nieuwe invulling van de kermisweek als gevolg. “We starten dit jaar de kermis al op vrijdag en eindigen op woensdag. Dan hebben we ons traditioneel vuurwerk dat dit keer zal te bewonderen zijn vanop de markt”, klinkt het bij de organisatie. Nieuw om de kermisweek af te sluiten is het eerste streekbierenfestival met een optreden van de coverband Retrofun. Op het streekbierenfestival nodigde het Feestcomité lokale microbrouwerijen uit en kunnen streekbieren geproefd worden. “En dan kunnen we niet zonder het Borellebier, de Triple van Wulvergem en de Bosgeus. Vanuit Dranouter verwelkomen we de Moare die er alvast de pils zal aanbieden. In Geluwe vonden we brouwerij Westkwartier en in Ieper Brouwerij Adriaensen. Obus Passendale zal ook niet ontbreken op ons festival. De bieren van over de grens vergeten we niet. Ferme Beck, Bellenaert en Trois Monts zullen eveneens aanwezig zijn. De bieren kunnen geproefd worden aan 1 euro.”

Optreden van Sergio

De zondag van de kermis werd dit keer anders opgevat. “We verplaatsen de optredens van de fanfare en de harmonie naar de middag en laten de kermisgangers aansluitend oldtimers en sportwagens bewonderen in de Steenwerkstraat. ‘s Avonds is er een gratis optreden van Sergio in de feesttent met DJ De Max als afsluiter.” Sergio is een ambiancemaker pur sang en scoorde zijn grootste hit met ‘Sister’ op het Eurosongfestival van 2002. Momenteel haalt hij de hitparade met ‘Supermagnifique’.

Het wordt tot slot zeker uitkijken naar de eerste zeepkistenrace met start aan café Chaplin. Er worden maximum twee personen per zeepkist toegelaten. Het is de afdaling van de Niepkerkestraat die voor het nodige spektakel zal zorgen. (MDN)