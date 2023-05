Nieuwe groep voor Heksenstoet 2023 in Beselare

Op 30 juli vindt de 47ste editie van de Heksenstoet in Beselare plaats. Regisseur Jo Lottegier kondigde aan dat er ditmaal een nieuwe groep gecreëerd wordt rond het boek De Heksen van Roald Dahl.

Het vierde en vijfde leerjaar van vbs De Biesweide waren meteen enthousiast toen juf Katrien hen over het project vertelde en ze gingen vlug aan de slag. “We kozen voor een tafereel waarbij de opperheks enkele kinderen omtovert in muizen. Voor mij en het comité is het heel fijn dat de leerkrachten van vbs De Biesweide zich voor dit project engageren”, vertelt Jo Lottegier. Op de speelplaats van de school bemerken we alvast een deel van de muizenpopulatie van het vijfde leerjaar, omringd door regisseur Jo Lottegier, leerkrachten en Carlos Dewulf (directie) die samen de dag van hun leven tegemoetgaan op 30 juli.