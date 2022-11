Nieuwe gezichten op de 45ste kerst- en hobbybeurs in Koekelare

Voor de 45ste keer pakt de Gezinsbond Koekelare, met aan het roer Frans Dedrie, op zondag 4 december in De Balluchon met de kerst- en hobbybeurs uit, ook bekend als het ‘Hobbyfestival’.

Veertig deelnemers zullen op zondag 4 december in cultuurzaal De Balluchon het publiek tonen wat ze allemaal in hun vingers hebben. Naast het aanbod kunst, pannenkoeken, Chouffe koffie en streekbieren, zal ook de Kerstman er zijn.

“Opvallend dit jaar is de variatie aan hobby’s”, steekt bestuurslid Frans Dedrie van wal. “Zo kun je er onder andere een steenkapper, pampercreaties en origami, verlichte buizencreaties, glas-in-lood, een imker, een pottenbakker, handtassen uit recyclagejeans, heerlijke bloemencreaties, kunstwerkjes in pallethout, pyrogravure, glasfusing, houten denkpuzzels, handpoppen, kaarsen, juwelen en sieraden, wenskaarten, polymeerklei, keramiek, enz. bewonderen. Een ideale gelegenheid voor cadeautjesjagers in een leuke kerstsfeer.”

Onder de nieuwkomers zal zeker Freddy Verelst uit Koksijde met zijn verlichte buizencreaties in het oog springen.

Inspiratie via internet

“Ik ben vermoedelijk een van die rare snuiters.” (lacht) “Ik heb vroeger nog verwarmingsinstallatie aangelegd en toen ik ermee stopte zat ik met een heleboel overschot. Ik vroeg me af wat ik daar nog mee kon aanvangen”, steekt Freddy van wal.

“Dan ben ik beginnen zoeken op internet en kwam die zeldzame kunstvorm tegen. Met vallen en opstaan leerde en kreeg ik die kunstvorm onder de knie. En plots, zonder dat je het beseft, is je materiaal op maar de goesting niet en dus koop je weer materiaal bij om verder te doen, zonder eigenlijk met die kunstvorm naar buiten te komen, hoewel je toch gemiddeld zo’n vijf uur aan een creatie werkt.”

Afspraak op zondag 4 december in De Balluchon (Moerestraat 19) van 9.30 tot 18 uur. Toegangsprijs: 3 euro/volwassenen. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. Meer info: www.gezinsbond-koekelare.be

(EV)