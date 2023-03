Nieuwe foto-expositie langs de hele kust toont ‘adembenemende plekken’

In het iconische Grand Hotel Bellevue op de zeedijk van Westende – in de volksmond bekend als De Rotonde – stelde Westtoer het toeristische kustprogramma voor.

Met een nieuwe foto-expositie ‘Adembenemende Plekken’ langs de hele Kust zetten het provinciebedrijf Westtoer en de tien kustgemeenten ook in 2023 de schoonheid van de Kust in de kijker. De expositie toont een selectie uit het werk van 47 fotografen uit de kustregio. De 63 foto’s zijn te bewonderen in 43 tramhaltes, bij 14 kustondernemers en op 6 locaties net over de Franse grens. Westtoer pakt in het najaar ook uit met een nieuwe campagne ‘Zee van Smaak’.

“Het is de langste expo van Europa”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Met een 80 kilometer lange tentoonstelling van Knokke-Heist tot Leffrinckoucke in Frankrijk wil het provinciebedrijf voor toerisme samen met de kustgemeenten de schoonheid van onze kust in de kijker zetten. “De foto-expositie is een uitnodiging om bekende en minder bekende parels aan de Kust te ontdekken in de vier seizoenen. De tramhaltes zijn een startpunt om de adembenemende plekken in de buurt te bezoeken. De foto’s vertellen een boeiend verhaal. Met fierheid tonen de fotografen de schoonheid van de Kust”.

Vijf adembenemende thema’s

De foto’s worden getoond aan 43 tramhaltes, bij 14 kustondernemers en op 6 locaties over de grens met Frankrijk (Bray-Dunes, Zuydcoote en Leffrinckoucke). Per kustgemeente zijn één of meerdere fotografen geselecteerd. De adembenemende plekken en de foto’s tonen de schoonheid van de Kust rond vijf thema’s: nostalgie, architectuur & kunst, natuur & rust, maritieme beleving en actief aan zee. De expositie wordt ondersteund door een flyer, een fotomagazine en een reispocket. De reispocket bevat adembenemende trips die zijn samengesteld op basis van de thema’s en beelden van de foto-expo. Deze trips bundelen te ontdekken plekken met tips in de buurt en bieden een uitstap aan op maat van elk gezelschap.

Fotograaf Johan Töpke uit Middelkerke-Westende is één van de deelnemende fotografen: “De zee blijft een indrukwekkend decor om de Kust in beeld te brengen. Het zijn foto’s die doen wegdromen. De adembenemende plekken spreken tot de verbeelding en vertellen een verhaal. De schoonheid van de beelden zorgt voor een sterke uitstraling. Het is een toffe manier om mijn de gemeente in de kijker te zetten.”

Vier nieuwe fietsroutes en het Westkustfietsweekend

In 2023 krijgt de Kust vier nieuwe of vernieuwde bewegwijzerde fietsroutes. Het gaat om De Moerenfietsroute (55,8 km), de Middenkustfietsroute (51,2 km), de Uitkerkse Polderfietsroute (40,4 km) en de Oudlandfietsroute (46,3 km). Deze nieuwe routes accentueren de variatie die kustregio te bieden heeft. Er kan worden gefietst met zicht op zee, maar ook de polders komen aan bod. Westtoer zet in op meer de beleving langs de fietsroutes dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden, interessante bezienswaardigheden en lekkere stops onderweg.

Op 13 en 14 mei organiseren De Panne, Koksijde-Oostduinkerke, Nieuwpoort en Veurne de tweede editie van het Westkustfietsweekend. Fietsers kunnen langs het traject van de Westkustfietsroute – dat uitzonderlijk aangepast en in een feestelijk jasje gestoken wordt- genieten van adembenemende plekken, foodtrucks en animatie. Er kan bovendien eenmalig dwars door monumenten gefietst worden zoals de Vismijn in Nieuwpoort en het Abdijmuseum Ten Duinen.

Zee van Smaak

Met een nieuwe actie rond Zee van Smaak plaatst Westtoer de lokale producten uit de Noordzee in de kijker. Dit najaar zetten een hele reeks kustchefs de ‘Zee van Smaak’ op hun kaart. Van ‘boord tot bord’ is het centrale thema. De nieuwe campagne benadrukt niet alleen de gastronomische troeven van de kustregio. Zee van Smaak steunt ook de Belgische vissers die via de vismijnen en de vishandelaars dagelijks de verse producten uit de Noordzee tot bij kustchefs en consument brengen. De visserij, de Belgische vissers en de Noordzeegastronomie behoren tot het DNA van de Kust. De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer ondersteunen met Zee van Smaak ook de duurzame visserij.

Westtoer zet in 2024 verder in op de beleving rond de producten uit de Noordzee. De garnaal krijgt een prominente plaats in de culinaire campagne van Westtoer. Informatie en beleving rond de vele aspecten van de garnaalvisserij zijn invalshoeken die onder meer in de haven van Nieuwpoort en door Horizon Educatief in Oostende zullen worden aangeboden.

Kunst aan zee in 2024

2024 wordt ook opnieuw het jaar van Beaufort, de kunsttriënnale aan zee. Naast de Triënnale Beaufort 2024 realiseert Westtoer volgend jaar ook een kunsttraject rond het thema ‘Meesters van Zee’. Langs de hele Kust worden kunstwerken getoond van Vlaamse Meesters die een ode brengen aan de zee. Hiermee realiseren Westtoer en de partners een nieuwe culturele beleving. Het Paul Delvauxmuseum in Koksijde-Oostduinkerke krijgt een verbeterd toeristisch onthaal, een nieuwe herdenkingstentoonstelling en nieuwe bezoekerstools. (PG)