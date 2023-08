Nieuwe foto-expo van Frank Declerck krijgt stilaan vorm

Frank Declerck (65), chroniqueur van Veldegem, is volop in de weer met een nieuwe expo voor Veldegem kermis. In de week voor de Corneliusfeesten toont hij in Veltershof foto’s van Veldegemse communicanten over meer dan een eeuw. Opnieuw een geknipte kans om generaties Veldegemnaars te verenigen met een blik op tijden van toen en nu.

Franks huis in de Boudewijn Hapkenstraat is een opmerkelijk Veldegems museum. Unieke postkaarten en foto’s sieren de muren, enkele duizenden bidprentjes steken in de kast, en in zijn kapel prijken authentieke Onze-Lieve-Vrouwbeelden. Zijn collectie die hij in 1980 begon, werpt een blik op vaak vervlogen tijden in zijn thuisdorp Veldegem. Twee jaar geleden toonde hij tijdens zijn laatste expo tijdens de Corneliusfeesten, ‘Veldegem kleine kermis’, nog eens zijn oude straatzichten, ter ziele gegane cafés, stoeten en huldigingen. Hij voegde er toen een rijke collectie huwelijksfoto’s door de jaren heen aan toe, van echtparen die in Veldegem opgroeiden, of er lang genoeg of nog steeds woonden. Die extra verzameling beelden van al dan niet bekende Veldegemnaars viel toen zeer in de smaak.

“Mensen stonden op kermiszondag tot buiten aan te schuiven voor de deur van Huis Vantomme. Ze ontmoetten oude bekenden met wie ze een praatje sloegen en keerden zelfs nog eens terug om alle oude beelden beter te bekijken”, verklaart Frank het succes. Als geen ander belichtte hij al meermaals het Veldegem van toen, ook voor relatief nieuwe inwoners die willen weten hoe het dorp groeide en bloeide.

Toen Frank zijn tentoonstelling een kermis oversloeg, kreeg hij meer dan eens in het dorp te horen dat zijn traditie te veel gemist werd. Die waardering trok hem over de streep om verder het dorpsleven te tonen, maar tegelijk niet in herhaling te vallen.

Communiefoto’s

Hij heeft nu de handen vol om komende septemberkermis een andere katholieke traditie tussen geboorte en huwelijk te belichten: de eerste en plechtige communie van jongens en meisjes die in Veldegem school liepen. Over alle generaties heen, de oudste foto is van 1911, verzamelde hij vanaf januari al ruim 200 portretfoto’s door buren en bekenden aan te spreken. Veel foto’s zijn van de hand van de Veldegemse fotografen Coudenys, en tonen hoe de kleding door de jaren heen veranderde, en hoe ook de pose van de communicanten losser werd. De portretten tonen ook hoe de klasgenoten of de kinderen, broers of zussen van Veldegemse kennissen of vrienden eruitzagen, of hoe sommigen er nog wat op lijken. Frank rangschikt alle foto’s, nu al ruim 200, chronologisch op levensgrote borden voor het Veltershof.

Lokale waardebonnen

Zijn oproep voor communiefoto’s kreeg heel wat bijval, maar de verzameling die hij half augustus heeft, sluit hij af. Tijdig alle beelden ordenen en zo nodig uitvergroten, vraagt tijd. “Ik weet uit ervaring dat de Veldegemnaars altijd massaal op vorige tentoonstellingen afkwamen, omdat ik de mensen opnieuw een stukje nostalgie laat beleven. Alle moeite wordt door de Veldegemnaars en zeker ook nieuwe inwoners gewaardeerd. Deze editie koppel ik er ook een wedstrijd aan, waarbij een bekende Veldegemnaar-communicant moet geraden worden. Uit alle goede antwoorden worden drie winnaars van lokale waardebonnen geloot.”

Wie zijn jouw oud-klasgenoten of jeugdvrienden sindsdien geworden? Waar wonen ze nu en hoe vergaat het hen? Frank Declerck werkt zich uit de naad om vanaf maandag 11 september om 18 uur, en al zeker in het kermisweekend eind die week op 16 en 17 september, in dienstencentrum Veltershof nog eens tentoon te stellen.

(Oud-)Veldegemnaars zullen er elkaar onverwacht tegen het lijf lopen. Het belooft opnieuw een blik op het Veldegem van vroeger en nu te worden. (HV)