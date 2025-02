Nieuwe editie van chocoladefestival Bruges in Choc

Chocoladeliefhebbers zetten 8 en 9 maart met stip in hun agenda, want dan vindt opnieuw ‘Bruges in Choc’ plaats in de stadshallen van Brugge. Na een succesvolle vorige editie met 8.000 bezoekers, kon een vervolg niet uitblijven. Dit jaar is er een focus op duurzaamheid in de chocoladewereld.

Bruges in Choc 2025 dompelt bezoekers onder in de betoverende wereld van chocolade, met als thema “Duurzame Chocolade”. Bezoekers ontdekken niet alleen de meest verfijnde chocoladesmaken, maar leren ook hoe duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt in de productie van cacao en chocolade. Bovendien draagt het festival bij aan een goed doel: de opbrengst gaat naar een opleidingscentrum voor cacao en chocolade voor jongeren in Ebolowa, Kameroen.

Historische locatie

Het festival vindt plaats op een magische locatie: de historische stadshallen van het Belfort op de Grote Markt in Brugge. Meer dan 40 standhouders presenteren hun ambachtelijke chocoladecreaties, omringd door de unieke sfeer van dit iconische erfgoed.

Een van de hoogtepunten is de wedstrijd voor het meest exclusieve chocolade-ei, georganiseerd door meesterchocolatier Peter Teerlinck, in samenwerking met Chocolate World en Belcolade. Chocolade-artiesten tonen hier hun vakmanschap en creativiteit in de strijd om de titel.

Toegankelijk voor iedereen

Bruges in Choc blijft een festival voor jong en oud. De toegangsprijs bedraagt slechts 5 euro, en kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Dit maakt het een perfecte uitstap voor gezinnen, chocoladeliefhebbers en iedereen die zich wil laten verrassen door de magie van chocolade.