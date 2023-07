Nieuwbouw HEY-museum tijdelijk gratis te bezoeken tot heropening in 2024 in Knokke-Heist

Begin volgend jaar opent het nieuwe HEY-museum in Knokke-Heist. Je kan het gebouw nu al tijdelijk bezoeken.

In het voorjaar van 2024 opent HEY, het vroegere Sincfala museum van de Zwinstreek, met een volledig afgewerkte site. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de oude school.

Het prachtige geklasseerde schoolgebouw zal met respect voor de geschiedenis worden gerenoveerd en ingericht. Het wordt de kers op de taart van de prachtige museumsite, waar de bezoeker het Knokke-Heist van toen, nu en straks zal kunnen ontdekken. In tussentijd kan men de nieuwbouw van HEY gratis bezoeken.

De oude school werd vorig jaar helemaal leeggehaald en opgeknapt. Nu worden de ruimtes opnieuw ingericht en worden er plannen gemaakt voor de heropening in het voorjaar van 2024. Het neogotisch en geklasseerd schoolgebouw werd opgetrokken in 1899 in het hartje van een visserswijk in Heist. Nadien was het tijdelijk het onderkomen voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.

Sinds 1970 is er een museum gevestigd. In 2020 werd een splinternieuwe ruimte gebouwd en onderging het museum gedeeltelijk een metamorfose. Vorig jaar gingen de afgewerkte ruimtes opnieuw open onder de naam HEY. Na enkele structurele uitdagingen kan ook de oude school opnieuw worden ingevuld en staat de definitieve heropening van de volledige site gepland voor het voorjaar van 2024.

Tip van de sluier

Het oude schoolgebouw, het pronkstuk van de site, zal in ere worden hersteld en ingericht. Je zal de ziel van het schoolgebeuren voelen en we nemen je graag mee met verhalen, verteld door echte mensen. Duik in het leven van onze inwoners, ontdek het bruisende verenigingsleven en wandel door de walk of fame met bijzondere Knokke-Heistenaren. Neem plaats op de authentieke schoolbanken en leer waar het allemaal begon voor de gemeente, over de mooie ambacht van de visserij en de sappige verhalen van op zee.

Het carnavalsgebeuren komt er tot leven aan de hand van immersief beeld en geluid en ten slotte zal je kunnen binnenstappen in het Grand Casino Knokke van de jaren ‘50 tot ‘80. Vanaf de paasvakantie van 2024 zullen de bezoekers het Knokke-Heist van toen, nu en straks kunnen ontdekken. Een fantastische aanvulling op het indoor aanbod van de gemeente. Het wordt zowel voor inwoners, als voor bezoekers en tweedeverblijvers een must visit. Maar tot dan is iedereen welkom om gratis de nieuwbouw van HEY, het vroegere Sincfala, alvast te ontdekken.