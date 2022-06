Nieuw cultuurseizoen Wevelgem gaat voor ‘Fiesta!’

CC Wevelgem heeft donderdag het nieuwe cultuurseizoen 2022-2023 voorgesteld. Het thema is Fiesta!, een knipoog naar het diepe coronadal waar de cultuursector uit kruipt, nu er opnieuw gefeest mag worden. De abonnementsverkoop start op maandag 20 juni.

Directeur Servaas Boucquey: “Cultuur mag weer een feest worden, waarbij iedereen opnieuw ten volle kan genieten van theater, muziek, lezingen, film en tentoonstellingen. Onze seizoensvoorstelling was uitverkocht, met optredens en een gezellige drink in de Kloostertuin. Die wordt dit jaar een groene hotspot in het centrum van Wevelgem.”

Het nieuwe seizoen brengt een uitdagend en gevarieerd aanbod op de vertrouwde theaterplanken. Er zijn de grote namen als Flip Kowlier, Erik van Looy, Absynthe Minded, Amelie Albrecht, Circus Ronaldo, Bruno Vanden Broecke, Henk Rijckaert en De Kempvader. Maar CC Wevelgem heeft ook aandacht voor nieuw talent en kleine, verrassende parels.

Samenwerken met bib

Schepen Lobke Maes vult aan: “CC Wevelgem en Bib in het Park werken nog meer samen. Dat zal te merken zijn aan de vele interessante lezingen, de filmprogrammatie en het aanbod in de BIB zelf. Onder de noemer BIB XL gaan ze bijvoorbeeld samen voor gevarieerde, kleinschalige ontmoetingsmomenten in de bib.”

Het seizoen begint deze zomer met een zwoel aanbod op verschillende locaties, met onder meer optredens en theater in de Kloostertuin, film in het Park en het kinderfestival Into The Woods in provinciedomein Bergelen. In La Roseraie is er een tentoonstelling met curator Lieven Decabooter. Er is zowel theater in de huiskamer als in een vrachtwagen, en doorheen het seizoen komen er nog extra activiteiten bij.

“We voelen dat de mensen opnieuw snakken naar een cultureel aanbod, naar ontmoeting en naar nieuwe prikkels. Het voelt goed om met dit sterk programma de draad opnieuw te kunnen opnemen”, aldus de cultuurschepen.

Ticketverkoop

“Op maandag 20 juni gaat de abonnementsverkoop van start”, zegt directeur Servaas Boucquey. “We werken opnieuw met de oude vertrouwde formules. Vanaf vier voorstellingen heb je recht op abonnementskortingen en een gratis smaakmakervoorstelling. Je vindt alle info en het formulier op onze website.” (HV)

De losse ticketverkoop start op 1 juli. Tickets bestellen kan via de webshophttps://www.wevelgem.be/webshop of telefonisch op het nummer 056 43 34 95.