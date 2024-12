“Niet iedereen heeft familie om kerst mee te vieren”: VBS De Zeeboon brengt kerstmusical tegen eenzaamheid in De Haan

Op donderdag 19 en vrijdag 20 december spelen leerlingen van VBS De Zeeboon in de Sint-Monicakerk de kerstmusical ‘Herders, sta op!’ De opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week. “Elke klas zal ook nog een activiteit organiseren om mensen uit de buurt uit hun eenzaamheid te halen”, zegt directeur Tom Dermaut.

Herders, sta op! is een met veel humor geschreven kerstmusical die je meeneemt in het eeuwenoude verhaal van het kindje in de kribbe. “De musical biedt aansprekende personages, originele scènes, sprankelende liedjes en bovenal een mooie kerstboodschap”, zegt Wim Haghebaert.

Het verhaal gaat als volgt. Jozef en zijn hoogzwangere verloofde Maria maken een lange reis van Nazareth naar Bethlehem om zich daar in te laten schrijven. Jefta en Tamar, de eigenaars van café Den Hoane, ontvangen Jozef en Maria met open armen, maar hebben helaas geen slaapplek voor ze vrij. Gelukkig vinden ze uiteindelijk een knus plekje in ’t Schamel dak, een bijgebouwtje dat dienst doet als stal. En maar net op tijd, want de bevalling is op handen! Jozef is bloednerveus. Het zal allemaal toch wel goed komen?

Volkstelling

Terwijl Bethlehem intussen volstroomt met allerhande reizigers, probeert de arrogante Romeinse hoofdman Claudius Bureaucratius de plaatselijke volkstelling in goede banen te leiden. Zijn paniekerige assistent Marcus Notules laat echter alles in het honderd lopen, met complete administratieve chaos tot gevolg. Dan staan er opeens drie wijze mannen uit het Oosten voor de deur van de herberg. Ze hebben een bijzonder lange reis achter de rug en komen het koningskind eer bewijzen en overladen met dure cadeaus. Maar waar kunnen ze het kindje vinden?

“Vorig jaar bracht onze musical een aardig centje op voor De Warmste Week” – Tom Dermaut

Schaapherders Sem en Elias brengen iets verderop met hun kudde de nacht door in het open veld. Ze proberen wakker te blijven, maar vallen allebei in een diepe slaap. Op deze manier missen ze precies het lied dat de engelen zingen over het pasgeboren Koningskind. Sifra en Sofie, twee bijdehante schapen, proberen Sem en Elias wakker te krijgen: ‘Herders, sta op!’ Lukt het Sifra en Sofie om hun herders op tijd wakker te krijgen? En vinden de wijzen uit het Oosten eindelijk het kind waar ze al zo lang naar op zoek zijn?

Schaap en herder

Marie De Visschere en Dax De Bleeker, allebei tien en in het vijfde leerjaar, vertolken de rol van schaap en herder. “Marie is een van mijn schaapjes, en ik ben er eerlijk gezegd een beetje moe van dat die schapen maar niet willen slapen”, vertelt Dax. Het thema van De Warmste Week ligt hen na aan het hart. “Eenzaamheid komt bij ons op school ook wel eens voor: een tijdje geleden werd ik uitgesloten en voelde ik mij zélf eenzaam. Gelukkig hoor ik er nu weer bij”, vertelt Marie.

“Dat is ook het mooie aan deze musical: dit is echt teamwerk, en iedereen hoort erbij. De kersttijd is een leuke tijd met familie, maar die heeft niet iedereen”, zegt Dax. Het is al de tweede keer dat De Zeeboon met een eigen musical uitpakt. “Vorig jaar was het echt een schot in de roos en hebben we nadien een mooi bedrag kunnen overmaken voor De Warmste Week. Hopelijk kunnen we dat succes dit jaar nog overtreffen”, zegt directeur Tom Dermaut.

Tegen eenzaamheid

Met een deel van de opbrengst wil de school zelf ook iets doen om de eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. “Het is de bedoeling dat elke klas een activiteit organiseert om mensen uit de buurt uit hun eenzaamheid te halen: een toneelstuk, een gedichtennamiddag,… Via het OCMW worden die ook uitgenodigd om naar onze musical te komen kijken. Het is trouwens heel fijn dat we de musical hier opnieuw in de kerk kunnen opvoeren, wat toch voor extra sfeer zorgt. Onze leerlingen nemen de musical heel serieus”, klinkt het.

De voorstellingen vinden plaats op donderdag 19 december om 14 en 19 uur en vrijdag 20 december om 14 uur in de Sint-Monicakerk in De Haan. Kaarten (drie euro) zijn te verkrijgen via de klasleerkracht of op het schoolsecretariaat. Op donderdag is er nadien ook een kerstmarkt in VBS De Zeeboon.