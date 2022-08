Niels Pierpont organiseert mee het Highlight Festival: “Ik wil mensen de nacht van hun leven bezorgen”

In het Ieperse uitgaansleven is Niels Pierpont al twaalf jaar een bekend gezicht. Samen met Nikias Priem maakt hij aanvankelijk furore met de Babafest-fuiven en als dj-duo The Crunchers, maar ondertussen is hij ook uitbater van Club Riba én medeorganisator van Highlight Festival, dat op zaterdag 3 september aan zijn vierde editie toe is.

Na de 6.500 bezoekers van vorig jaar mikt Highlight Festival voor deze vierde editie op nog eens 1.500 extra feestvierders. De gretige en ambitieuze Niels Pierpont (30), een van de vier organisatoren van het dancefestival, ziet ze allemaal graag komen. Het contrast met het eerste fuifje dat hij organiseerde toen hij 18 was, is wel groot.

Hoe heb je die organisatiemicrobe gevangen?

“Mijn doopmeter had een uitgaanszaak in Wervik waar ik vanaf mijn zestiende ging helpen. Daar leerde ik Nikias Priem kennen en vroeg hem om samen met mij een fuif voor mijn achttiende verjaardag te organiseren. Dat was onze eerste Babafest samen, maar nog heel kleinschalig. Het was wel een succes en we organiseerden alsmaar meer fuiven. Het werd een verslaving voor mij. Het is de max om iets te organiseren dat een succes is en waarbij je veel positieve respons krijgt van de mensen. De mensen gelukkig zien en de nacht van hun leven bezorgen, dat is mijn drijfveer om voort te doen.”

Klopt het dat Highlight Festival vooral een droom van jou was?

“Met Babafest zaten we op een bepaald moment op onze limiet en we waren aan het nadenken over manieren om uit te breiden. Ik stelde een festival voor. Nikias zag dat in het begin ook zitten, maar toen werd zijn vrouw zwanger en had hij er geen tijd meer voor. Ik ben dan alleen beginnen te zoeken naar een locatie en kwam Lennert Vintevogel op het spoor. Hij had wel oren naar mijn droom om een festival te organiseren. Van het een kwam het andere, ik leerde ook Jeroen (Crombez, red.) en Jordy (Bequoye, red.) kennen, we staken de koppen bijeen en Highlight Festival ontstond.”

Waar zie je Highlight Festival over tien jaar?

“We blijven met de voeten op de grond, maar onze droom is wel om voort te groeien. Zo is de mainstage dit jaar weer een stukje groter dan vorig jaar. De viparrangementen hebben we ook uitgebreid naar 1.000 en die zijn ook al allemaal uitverkocht. Voorspellingen zal ik niet doen, want je zag met corona dat alles in elkaar stuikte.”

In 2020 nam je De Vage Belofte over en veranderde de naam in Riba. Waarom deed je dat?

“We organiseerden telkens de afterparty van Highlight Festival in De Vage Belofte. Na het festival in 2019 was die afterparty enkele weken voordat het café voorgoed ging sluiten en je kon je kandidaat stellen om het over te nemen. Met een partner die ook sponsorde op het festival hebben we last minute onze kandidatuur ingediend. Van de vier inzendingen kozen de eigenaars (brouwerij AB Inbev, red.) voor ons. De Vage Belofte was heilig voor iedereen, maar het café had een slechte naam gekregen door de vechtpartijen die er waren. Ik wilde iets nieuws. Daarom kozen we ook voor de volledige nieuwe naam Riba, die ondertussen al tot ver buiten de stadsgrenzen bekend is, tot zelfs in Gent en Kortrijk.”

Fuiven organiseren is een verslaving voor mij

Hoe is de sfeer op de Vismarkt? Zijn er nog veel vechtpartijen?

“We werken met een buitenwipper omdat we echt geen problemen meer willen. Vechten is uit den boze en we willen dat de mensen op hun gemak zijn als ze toekomen. De eerste twee maanden hebben we echt wel kuisinge moeten houden. Ik hou hout vast, maar nu hebben we een deftig publiek.”

Heeft de Menenpoort een speciale betekenis voor jou?

“Natuurlijk, maar uiteindelijk sta je daar bijna niet meer bij stil omdat het een gewoonte geworden is. Als ik er ‘s avonds doorrijd dan krijg ik wel nog altijd een wowgevoel. De Last Post heb ik nog maar een stuk of drie keer meegemaakt en dat is toch telkens weer kippenvel. Bepaalde artiesten die hier overnachten krijgen van ons dan ook als tip om eens naar de Menenpoort te gaan.”

Je doet dit weekend ook mee aan de rally.

“Ik ben copiloot van Steven Dolfen in een nieuwe Opel Corsa. Tijdens de rally van Wervik reden we voor de eerste keer mee en we werden meteen zesde algemeen, dus we waren supercontent. Voor mij is dat ontspanning: alles vergeten waar je mee bezig bent.”

Heb je nog dromen en ambities?

“Genieten van het leven! In oktober vorig jaar had ik even een zwak moment met al die coronatoestanden. Ik heb dan ook openbaar op Facebook gezet dat ik me slecht voelde, en het was zot hoeveel reacties daarop kwamen van mensen die in dezelfde situatie zaten. Dan zag ik dat ik er niet alleen voor stond. In januari heb ik ook beslist om niet meer te luisteren naar commerciële radiozenders, geen kranten meer te lezen, niet meer naar het nieuws te kijken… Om al die miserie niet meer te horen. Dan had je ook nog die oorlog… Is die trouwens nog altijd aan de gang?”

Helaas wel.

“Dat wist ik dus niet. Je bent misschien van niets meer op de hoogte, maar je bent wel veel meer op je gemak.”

Privé

Niels werd geboren in Ieper op 30 oktober 1991. Hij is de zoon van Carine Bol en Franklin Pierpont. Hij woont in de Sint-Niklaasstraat in Ieper.

Opleiding

Aan het Ieperse VTI volgde hij de richting technisch bouw. Daarna deed hij nog een bachelor bouwkunde aan Kaho Sint-Lieven in Aalst.

Loopbaan

Niels werkt een achttal jaar als werfleider in de bouw, waarvan zeven jaar voor Van Tornhaut uit Aalter. Hij is ook uitbater van Club Riba op de Ieperse Vismarkt en medeorganisator van Babafest en Highlight Festival.