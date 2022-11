Niels Mestdagh organiseert derde indooreditie springkastelenfestival in Blankenberge

Voor wie opziet tegen een koud en regenachtig weekend met de kids: de Blankenbergse firma Jumpss organiseert dit weekend 5 en 6 november de derde editie van zijn indoorspringkastelenfestival in de Sportdoze.

Meer dan twintig springkastelen zorgen er zowel zaterdag als zondag voor onvervalst speelplezier, de organisatie verwacht zo’n 300 bezoekers. “Om iedereen genoeg ruimte te geven, werken we met tijdsblokken van telkens vier uur”, zegt organisator Niels Mestdagh. Hij kijkt ondertussen ook uit naar nieuwe locaties. “Op 5 en 6 januari komt er zo goed als zeker een eerste editie in Bredene, en er zijn ook verkennende gesprekken bezig met nog een andere stad”, licht Niels een tipje van de sluier. Het indoorgebeuren in de Sportdoze mikt op kinderen van 2 tot 14 jaar.