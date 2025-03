Niels Destadsbader komt deze zomer naar festival De Waterbek, dat vrijwilligers met receptie bedankt voor hun inzet

Zopas heeft het schepencollege van Ardooie alle vrijwillige medewerkers van het festival De Waterbek uitgenodigd voor een receptie in het gemeentehuis. Daarbij werd ook al een tipje van de sluier gelost over de line-up voor de komende editie. Zo zakt Niels Destadsbader deze zomer af naar het Waterbekfestival.

Straks is het zeven jaar dat de Waterbek het decor is van het familiefestival. K3 was toen de hoofdact, op het festival dat toen nog gratis was. Maar de artiestenprijzen swingen de pan uit en gratis voor een aantrekkelijke affiche zorgen lukt niet meer. Ook al zetten heel wat mensen zich vrijwillig in voor de goede organisatie. Ze kregen als primeur al de voorlopige line-up te horen.

Wie op vrijdag 18 juli het festival om 19 uur zal openen blijft voorlopig een raadsel waar enkel Tobias Callewaert het antwoord op kent. “Maar het wordt dé hype van het moment. Een topper”, zegt Tobias. Om 20.30 uur is Niels Destadsbader terug van eventjes weg geweest. “Maar de koning van het Sportpaleis is beter dan ooit.” Met Les Truttes komt er bekend volk terug. Het zal reeds middernacht zijn als de lokale dj Bob voor de afsluit mag zorgen.