Niels Destadsbader headliner op Highlight Live

Na eerder Gene Thomas, Mama’s Jasje en Michael Schack aan te kondigen, loste Highlight Live vrijdag de headliner van het festivaldag. Niemand minder dan Niels Destadsbader komt met zijn show naar het festivalterrein aan de Zuiderring in Ieper.

Highlight Live is de extra festivaldag die aan de vijfde editie van Highlight Festival zal gebreid worden op vrijdag 1 september. Twee weken geleden maakte de organisatie al de eerste namen bekend: Gene Thomas, Mama’s Jasje en Michael Schack. Vrijdag volgde de onthulling van de headliner: Niels Destadsbader.

Nederlandstalig

“We wilden er meteen staan en we keken naar wat er hot is momenteel. Ik denk dat Niels een van de populairste artiesten is in het Nederlandstalige genre van het moment in Vlaanderen”, zegt medeorganisator Lennert Vintevogel. “Met die tweede festivaldag willen we een ander doelpubliek aantrekken dan dat we hebben op zaterdag. Het wordt een dag die min of meer toegankelijk is voor iedereen. Naast het hoofdpodium waar de optredens zullen plaatsvinden, zal er immers ook een dj-stage zijn.”

Ticketverkoop

De ticketverkoop startte op 6 maart. “Die loopt zeer goed”, vervolgt Lennert. “De early-birdtickets zijn al de deur uit en van wave 1 is 90% al uitverkocht. De meeste tickets die verkocht worden zijn voor Highlight Festival, maar ik denk dat met de aankondiging van Niels Destadsbader ook de ticketverkoop voor Highlight Live een boost zal krijgen.”

Lepidoptera

Op de eerste namen voor Highlight Festival op zaterdag 2 september is het nog even wachten. Het thema en de slogan zijn wel al bekend: Magical Forest of Lepidoptera. “De lepidoptera is een blauwe vlindersoort. Die zal dus terug te vinden zijn in de inkleding en dan vooral bij de mainstage. We hebben opnieuw dezelfde vijf podia: Mainstage, Babafest, Garden of Techno, Papi Chulo en Clarebout Feesttent. Ook de vipformules waarbij men kon kiezen voor een golden vip met een menu van De Lissewal of een diamant vip met een sterrenmenu van Hostellerie Saint Nicolas blijven behouden”, besluit Lennert Vintevogel. (TOGH)