Niels Destadsbader en Camille Dhont komen naar BuikRock in Deerlijk

Niels Destadsbader en Camille (Dhont). Dat zijn de eerste twee namen die op de affiche van BuikRock prijken. Het festival vindt dit jaar plaats op 25, 26 en 27 augustus op de festivalweide in de Tapuitstraat in Deerlijk.

BuikRock is dit jaar aan de derde editie toe. In 2019 bestond het festival uit één dag met optredens. In 2020 was het de bedoeling om naar twee dagen over te schakelen, maar de coronacrisis stak stokken in de wielen. Vorig jaar werd het een driedaags festival en dat zal ook in 2022 het geval zijn.

In tegenstelling tot de vorige editie start BuikRock niet op vrijdag maar op donderdag. Dat moet een partyavond worden waarbij de initiatiefnemers op een jonger publiek mikken. Tijdens de komende weken en maanden worden nieuwe namen gelost.

(DRD)