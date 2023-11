NEXT Festival gaat van start: staande ovatie voor Foreshadow van Alexander Vantournhout

Van 9 november tot 2 december is Kortrijk opnieuw één van de gaststeden voor het internationale theater-, dans- en performancefestival NEXT. De openingsvoorstelling Foreshadow, waar Alexander Vantournhout zijn acrobaat-dansers confronteert met een muur van 6 meter, ging door in Le Phénix in Valenciennes. Een voltreffer.

In 16 steden in en rond de Eurometropool Lille-Courtrai-Tournai en Valenciennes gaat het vier weken durend festival door met zo’n veertig dans-, theater- en performancevoorstellingen. Jonge makers, gevestigde kunstenaars en verrassingen van over de hele wereld betreden de podia van NEXT. “Als programmatorenteam zijn we geslaagd als mensen achteraf zeggen: zoiets heb ik nog nooit gezien. NEXT trekt dan ook perspectieven open en doorbreekt grenzen. Taal- en landsgrenzen uiteraard, maar ook genres en disciplines. Alles is net iets confronterender, vernieuwender, gewaagder”, vertelt programmator Mijke Harmsen van Schouwburg Kortrijk.

Meer informatie en tickets op www.nextfestival.eu.