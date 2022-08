Never Give Up Day met Mathieu Bonne bij Surfers Paradise Knokke-Heist

Miljoenen Amerikanen en Canadezen vieren dit jaar Never Give Up Day. Meer dan 50 burgemeesters in de VS en Canada hebben 18 Augustus uitgeroepen tot Never Give Up Day, waardoor deze dag een landelijke ‘celebration day’ wordt. Ook in ons land probeert men deze dag gestalte te geven, en omdat Surfers Paradise jarenlang een strijd voerde voor het voortbestaan, wordt de Knokke-Heistse vereniging als symbolische plaats naar voor geschoven.

Op donderdag 18 Augustus organiseert ‘Surfers Paradise’ in Knokke-Heist hun allereerste Never Give Up Day Challenge! “De Challenge houdt in dat iedereen kan deelnemen aan een paddle challenge op een surfplank. Alle deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden variërend van 300m tot 2100m, elk per 300m. Tijd is niet relevant en er kan onderweg een pauze worden ingelast. Iedereen kan deelnemen met een eigen board, of gratis gebruik maken van een board en wetsuit. Het doel is om de gekozen afstand niet op te geven. Deelname is gratis en er is begeleiding op het water”, aldus organisator Frank Vanleenhove.

Goede doelen

“Er zijn verschillende goede doelen die hun aanhangers oproepen om deel te nemen zoals Licht En Liefde, een stichting die slechtziende en blinde mensen helpt om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen, en Welzijnszorg, een stichting die tegen armoede strijdt. De ‘Never Give Up Day’ is er voor iedereen: mensen die kampen met een ziekte, sporters, werknemers, ondernemers, iedereen kan wel eens een never give up day gebruiken.

Mathieu Bonne

De Challenge gaat van start om 11h waar avonturier, bergbeklimmer, en Ironman Mathieu Bonne een motivational speech zal geven voor alle deelnemers. Matthieu Bonne (28), die te zien was in het Eén-programma Kamp Waes, de Belgische kust afzwom…heeft als eerste ooit een reeks triatlons op de Canarische Eilanden afgewerkt. In acht dagen tijd heeft de Bredenaar op elk van de acht bewoonde eilanden 3,8 kilometer gezwommen, 180 kilometer gefietst en een marathon gelopen. Een uniek record.

Gedicht wijlen Dr. Eugène Mattelaer

De connectie tussen Knokke-Heist en ‘Never Give Up Day’ is snel gelegd als we het gedicht van de voormalige burgemeester van Knokke, Dr. Eugene Mattelaer naar boven brengen. In 1944 schreef wijlen Dr. Eugène Mattelaer, zijn beroemdste gedicht getiteld ‘Nooit De Moed Opgeven.’ Het gedicht werd vervolgens vertaald in 750 talen, dialecten en hulptalen en staat als meest vertaalde Nederlandse gedicht ook in het Guinness Book of Record vermeld. Zijn gedicht leert ons dat we geen speciale superkrachten nodig hebben om onoverkomelijke levensuitdagingen aan te gaan. We kunnen misschien niet vliegen, maar we kunnen het kleine beetje doen, alles wat we kunnen, om vooruit te komen. Want uiteindelijk draait alles wat we doen om vooruit te komen.